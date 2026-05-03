De WK estafette in Botswana hadden vanuit Nederlands oogpunt vooral als doelstelling om tickets te bemachtigen voor de grote WK atletiek komend najaar. Maar na alle onderdelen en herkansingen staat de teller voor TeamNL pas op vier van de zes onderdelen. In de grote finales werd er ook nog eens naast al het eremetaal gegrepen. Een team werd zelfs gediskwalificeerd.

De Nederlandse gemixte estafetteploeg op de 4x400 meter is er bij World Relays in Botswana nog niet in geslaagd een startbewijs voor het WK atletiek van 2027 in Beijing te bemachtigen. Het team eindigde zondag in de herkansing als zesde in een tijd van 3.16,33. Een plek bij de beste twee was nodig voor WK-kwalificatie en een plek in de finale.

Ook de Nederlandse estafettevrouwen lukte het bij hun herkansing niet op de 4x100 meter. Anne van de Wiel, Britt de Blaauw, Fenna Achterberg, Demi van den Wildenberg moesten genoegen nemen met een tijd van 44,41 en werden zesde. Zaterdag verzekerden vier van de zes Nederlandse teams zich al wel van een WK-ticket.

Gewijzigde volgorde

Liemarvin Bonevacia, Elisabeth Paulina, Terrence Agard en Madelief van Leur liepen zaterdag in de series over 4x400 meter gemengd naar 3.15,49. Die tijd was niet voldoende voor directe kwalificatie en dus was het kwartet veroordeeld tot de herkansingen. In een gewijzigde volgorde verscheen de ploeg zondag opnieuw aan de start. Agard begon ditmaal als startloper en gaf het stokje vervolgens aan Van Leur, die op Bonevacia wisselde. De nieuw in het team gekomen Andrea Bouma was slotloopster, maar kon het al ontstane gat niet meer dichten.

Diskwalificatie

In de finales wist geen van de vier geplaatste Nederlandse ploegen naar eremetaal te lopen. De gemengde ploeg over 4x100 meter werd gediskwalificeerd. Het mannenteam over diezelfde afstand moest genoegen nemen met een vijfde plaats en een tijd van 38,17. Op de 4x400 meter werd de vrouwenploeg eveneens vijfde in 3.23,12, de mannenploeg noteerde op die afstand 3.00,13 en finishte als zesde.

Doelstelling nog niet binnen

Bondscoach Laurent Meuwly had kwalificatie voor de WK atletiek van alle zes Nederlandse teams voorafgaand aan het toernooi in de hoofdstad van Botswana als doel gesteld. De estafettemannen slaagden hierin op zowel de 4x400 meter als op de kortere sprintafstand 4x100 meter. Ook het vrouwenteam op de 4x400 meter en het gemixte team op de 4x100 meter dwongen een WK-ticket af. De World Relays gelden als het officieuze WK estafette.