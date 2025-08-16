Femke Bol heeft is eerste geworden op de 400 meter horden tijdens de Diamond League in het Poolse Chorzow. De Amersfoortse finishte met een tijd van 51.92 sneller dan in Monaco. Lieke Klaver slaagde er eerder zaterdag op de 400 meter vlak niet in om het podium te halen. Nadine Visser werd achtste in de finale van de 100 meter horden, maar verbeterde haar eigen Nederlandse record.

Bol, die startte in baan zes, snelde na het startschot al snel richting de concurrentie op de naastgelegen banen, waarna ze een grote voorsprong pakte. De commentator sprak zelfs van een "eenzame race" voor Bol. Met een tijd van 51.92, liep de Amersfoortse net iets sneller dan in Monaco, waar ze eerder haar record van 51.95 vestigde. Bovendien liep ze met deze tijd de beste tijd van dit jaar in de wereld. De Slowaakse Emma Zapletalová werd tweede met een tijd van 53,58 en de Amerikaanse Jasmine Jones derde, zij noteerde 53,64.

Nadine Visser verbetert eigen Nederlands record

Nadine Visser werd achtste in de finale van de 100 meter horden in het Poolse Chorzow. De Noord-Hollandse kwam tot een tijd van 12,60, boven haar toptijd uit de series (12,28), waarmee ze eerder op de dag haar eigen nationale record had verbeterd. In de finale lag Visser halverwege op kop, maar ze toucheerde een horde en raakte uit balans.

De atlete raakte ook de volgende horde aan, waarna ze snelheid verloor en een podiumplek kon vergeten. Het goud in de finale ging naar de Amerikaanse Masai Russell (12,19). Visser had haar in de series nog verslagen. Het zilver was eveneens voor een Amerikaanse: Tonea Marshall (12,24). Tobi Amusan uit Nigeria greep het brons (12,25). Visser was in de series 0,08 seconde sneller dan het oude nationale record dat ze vorig jaar liep.

Geen podium voor Lieke Klaver

Lieke Klaver slaagde er op de 400 meter vlak niet in om het podium te halen. Klaver eindigde als achtste met een tijd van 50,53. De atlete begon sterk aan de race, maar kwam op de laatste 100 meter tekort om mee te kunnen doen om de medailles.

Het goud ging naar regerend olympisch kampioene Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Paulino snelde naar een tijd van 49,18 en bleef daarmee Salwa Eid Naser uit Bahrein (49,27) en de Noorse Henriette Jeager (49,83) voor. Maureen Koster eindigde als vijfde op de 3000 meter (8.36,71). Nadine van Es eindigde op die afstand als 16e. Het goud was voor de Keniaanse Faith Kipyegon (8,07.04).