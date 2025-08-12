Femke Bol heeft ruim een maand voor het WK atletiek laten zien dat ze daar de grote favoriet zal zijn op de 400 mete horden. De Nederlandse deklasseerde dinsdag de concurrentie bij een wedstrijd in Boedapest door met een enorme voorsprong te winnen. Ook Lieke Klaver en Nadine Visser wonnen in Hongarije.

De wedstrijd in de Hongaarse hoofdstad was er eentje in het kader van de Continental Tour Gold, dat is een niveau onder de Diamond League. Dat zorgde er ook voor dat er een aantal grote namen ontbraken, maar Bol was wel van de partij op de 400 meter horden en dat hebben de andere vrouwen geweten ook.De Nederlandse liet er geen gras over groeien wie de snelste van allemaal was en had bij het ingaan van de laatste bocht al de leiding te pakken.

Oppermachtige Bol

Toen moesten de beste meters van Bol dus nog komen en ze liep meter voor meter weg bij de andere vrouwen. De wereldkampioene van 2023 kwam na 52,24 seconden over de finish en de andere loopsters waren op dat moment nog maar nauwelijks in beeld.

Naomi van den Broeck uit België was de best of the rest, maar zij was met een tijd van 54,50 meer dan twee seconden langzamer dan Bol. De Amerikaanse Jasmine Jones werd in 54,61 derde.

Topfavoriete voor WK

Bol bevestigde met haar optreden in de Hongaarse hoofdstad nog maar eens dat zij de grote favoriete is om haar wereldtitel volgende maand in het Japanse Tokio te prolongeren. Daar worden van 13 tot en met 21 september de WK atletiek gehouden.

De Nederlandse werd twee jaar geleden in uitgerekend Boedapest wereldkampioene. Haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone ontbrak toen en dat zal in Tokio opnieuw het geval zijn. Zij richt zich namelijk op de 'vlakke' 400 meter.

Bol zal in Tokio dus concurrentie krijgen van een aantal andere atletes. Savannah Sunderland, Dalilah Muhammed en Anna Cockrell lijken de grootste kanshebbers om Bol te verslaan, want zij liepen eerder dit jaar ook een keer een tijd in de 52 seconden. Cockrell eindigde vorig jaar op de Olympische Spelen zelfs voor de Nederlandse.

Desondanks lijkt Bol wel de grote favoriete, want zij is de enige die er dit jaar in geslaagd is om een keertje onder 52 seconden te lopen. In Monaco zette ze vorige maand een tijd van 51,95 neer.

Lieke Klaver en Nadine Visser

Bol was niet de enige Nederlandse winnares, want ook Lieke Klaver en Nadine Visser wisten als eerste over de streep te komen in Boedapest. Klaver was in een tijd van 50,11 seconden de snelste op de 400 meter. Visser liep een geweldige race op de 100 meter horden en won in een tijd van 12,43 seconden. Ze was daarmee slechts 0,07 seconden langzamer dan haar nationale record.