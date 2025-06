Topatlete Nadine Visser laat emoties de vrije loop na verrassing: 'Ik voel mijn lip helemaal trillen'

Nadine Visser is bij de FBK Games, een grote atletiekwedstrijd in Nederland, een van de aansprekendste Nederlandse deelnemers. De 30-jarige hondenloopster liep vorig jaar een persoonlijk record. Dit jaar wil ze weer pieken in Hengelo. Aan steun van het thuisfront ontbreekt het in elk geval niet.

De atlete uit Hoogkarspel wordt door een van haar sponsoren verrast met een persoonlijke boodschap. Die blijkt afkomstig te zijn van haar vader. Hij zegt tegen de nummer twee bij de EK indoor 2025: "Lieve Nadine. Weet je wie mijn superheld is? Mijn superheld heet Nadine."

Die uitspraak blijkt ook op een wit shirt te zijn gedrukt. Dankbaar neemt Visser het textiel in ontvangst. "Nu heb ik er extra zin in", lacht ze.

Stresskip

Ook haar moeder komt in het gesprek aan bod. "Zij is een echte stresskip", verklapt Visser. Haar vader is juist erg rustig en bij voorbaat al trots op haar, ongeacht haar positie in de uitslag. En dat stelt haar gerust: "Dat is dan alles wat ik moet horen."

Zo pratend en denkend aan haar ouders wordt ze emotioneel: "Ik voel mijn lip helemaal trillen, joh! Dat is zo lief. Dat komt wel binnen."

FBK Games

De 44e editie van de FBK Games vindt plaats op Tweede Pinksterdag, 9 juni 2025. Diverse toppers uit binnenland en buitenland doen mee. Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia, Femke Bol, Samuel Chapple en Jessica Schilder zijn enkele van de klinkende namen in Hengelo.

Vooral de komst van Bol brengt veel teweeg. Ze is de regerend wereldkampioene op de 400 meter horden. De topatlete heeft er zin in. "Ook dit jaar loop ik weer in Hengelo de FBK Games, maar nu op de 400 meter horden. Ik heb heel veel zin om voor eigen publiek op mijn favoriete afstand te lopen", aldus Bol via de organisatie.

Botsing

De sfeer in de Nederlandse equipe oogt uitstekend. Zo waren Visser en Klaver onlangs nog samen op stap. De vrouwen trokken de stad in en kwamen onderweg een soort openbare botsauto's tegen. Dat werden het vooral, want het leek door de reactie van Visser op een botsing met kinderen erop dat het niet de bedoeling was om de wagentjes tegen elkaar te laten knallen.