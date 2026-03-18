Er gaan geen estafetteploegen van de Verenigde Staten naar de losse WK in Botswana in mei. Dat heeft de Amerikaanse atletiekbond bekendgemaakt. Er gaan wel relayteams, maar niet op de 4x400 meter vrouwen en 4x400 meter mannen. In beide disciplines ontbreken dus de regerend olympisch kampioenen.

Voor Nederland komt dat niet slecht uit. De Nederlandse vrouwen werden op de Olympische Spelen in Parijs in 2024 tweede achter de VS en zien nu dus de grootste concurrent wegvallen voor de WK estafette over een kleine twee maanden in het Afrikaanse land. Bij de mannen is Nederland zelden favoriet voor een medaille, maar de afwezigheid van Amerika scheelt wel een slok op een borrel. Organiserend land Botswana vormt samen met Amerika de estafettegrootmacht.

'Atleten zijn niet geïnteresseerd'

De reden voor het niet sturen van een vrouwen- en mannenploeg is volgens perschef Jay Holder tweeledig. "Aan de ene kan is het moeilijk voor ons om topatleten te vinden die willen gaan", zei hij tegen Let's Run. "Veel van onze A-atleten hebben aangegeven dat ze niet geïnteresseerd zijn in meedoen op dit evenement." Aan de andere kant heeft het volgens Holder vooral en ook te maken met geld vanuit de atletiekfederatie.

Geld

"De financiële kosten om een B-team of zelfs een C-team naar Botswana te sturen, zijn immens. We denken dat we dat geld beter kunnen besteden voor wedstrijden die bijdragen aan onze medailledoelen in 2027 en 2028 (dan zijn de Olympische Spelen in het eigen Los Angeles, red.). We kunnen zelf betere wedstrijden opzetten tijdens atletiek-meets in ons eigen land en zijn ervan overtuigd dat onze topatleten daar net zo snel kunnen lopen om zich te kwalificeren voor de WK en Spelen."

Geen rechtstreeks duel

De Verenigde Staten leverde de afgelopen jaren altijd teams af die meestreden om de gouden medailles op de WK's estafette en 'gewone' WK's atletiek. Bij de mannen keken de fans al reikhalzend uit naar het duel met Botswana, want de afgelopen jaren stuwden beide landen elkaar tot het uiterste. Botswana is regerend wereldkampioen nadat het in oktober 2025 in Tokio revanche nam voor de verloren olympische finale.

Geen Femke Broeders-Bol

Bij de vrouwen werd Nederland op de WK atletiek in Tokio derde achter winnaar Amerika en het zilver van Jamaica. Dat was, net als op de Spelen, wel met Femke Broeders-Bol in de gelederen. De Nederlandse topatlete is er in Botswana ook niet bij vanwege een voetblessure. Daarnaast is dit haar eerste seizoen op de 800 meter en wil ze zich focussen op de nieuwe afstand. Wel gaf ze aan dat ze estafettes wil blijven lopen, maar de WK in Botswana komen voor te vroeg.