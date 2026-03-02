Femke Bol zal niet in actie komen op de diverse estafette-onderdelen tijdens het WK indoor van later deze maand. Eerder meldde Bol zich al af voor de 800 meter, maar nu zet ze door een vervelende blessure ook een streep door de estafette. Dat meldt haar coach.

Het WK indoor staat van 20 tot en met 22 maart op de planning in de Poolse stad Torun. Nederland geldt al jaren als één van de toplanden op de estafette. Op de gemende estafette zijn de Oranje-atleten zelfs regerend wereldkampioen op de 4x 400 meter. Ook bij de vrouwen pakte Bol namens Nederland diverse medailles.

Voetblessure

Maar Bol kampt nu dus met een hardnekkige voetblessure. Eerder meldde de 26-jarige atlete zich daardoor al af voor een wedstrijd over 600 meter. Bovendien gaf ze direct al aan om ook de 800 meter tijdens de WK indoor te laten schieten. Haar coach Laurent Meuwly meldt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Bol dus ook de estafette-onderdelen aan zich voorbij moet laten gaan.

Switch

Bol koos bij aanvang van het nieuwe seizoen nog voor een opmerkelijke switch. De Amersfoortse, die al jaren bij de wereldtop hoort op de 400 meter horden, besloot om over te schakelen naar de 800 meter. En dat deed ze direct met verve.

Tijdens haar eerste wedstrijd in het Franse Metz aan het begin van dit jaar, was ze gelijk de beste. In een tijd van 1.59.07 pakte Bol bovendien de winst in een Nederlands record. Dat record stond al 25 jaar en er was dus maar één race van Bol nodig om die tijd in de vergetelheid te doen raken.

Rest van het seizoen

Hoe de rest van het seizoen van de olympisch kampioene van Parijs eruit ziet, is nog onbekend. Voorlopig moet ze eerst goed gaan herstellen, voor ze weer in actie kan komen. Door het afvallen van Bol lijken de kansen op Nederlands succes in Polen behoorlijk geslonken.

Kansen Nederland

Eerder bekende ook Bol's collega Lieke Klaver op dit moment nog 'zoekende' te zijn. Zij pakte wel een nationale titel op de 400 meter, maar heeft het idee dat het altijd sneller kan. Kogelstootster Jessica Schilder verkeert wel in bloedvorm, en wil om de titel meestrijden in Torun.