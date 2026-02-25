Voor Dafne Schippers breekt er een bijzondere periode aan. Over ruim een week verschijnt haar biografie 'Dafne', dat een inkijkje geeft in het leven van een van de meest succesvolle Nederlandse atleten aller tijden. Uit een recente post op Instagram wordt duidelijk dat het boek niet alleen maar de leuke kanten van het leven bevat.

"Deze post vind ik best spannend", schrijft de voormalig topatlete op haar Instagram-account. Bijgevoegd zijn enkele afbeeldingen, met onder meer een passage uit het boek waarin volgens Schippers journalisten haar uiterlijke kenmerken linken aan dopinggebruik. In haar boek komt dat deel van haar leven ook ter sprake, want Schippers vond het vanzelfsprekend niet leuk dat ze in een adem met dopinggebruik werd genoemd.

Insinuaties over dopinggebruik

"Dit is een thema waarvan ik altijd ver weg heb willen blijven, en het staat niet centraal in het boek, maar in mijn verhaal komen ook de minder leuke kanten van topsport aan bod", schrijft ze. En daar vallen insinuaties over dopinggebruik natuurlijk ook onder. Schippers wilde van verboden middelen niets weten, zo schrijft ze.

"Ik wilde mijn sport alleen maar beoefenen met het lijf dat ik heb. Zonder extra's, zonder hulpmiddelen: schoon. Dat kon ik 100 keer zeggen, of honderden keren bewijzen met controles. Maar verder dan dat kun je je niet verdedigen. De insinuaties deden pijn. Ze waren een keiharde aanval op mijn persoonlijke integriteit."

De 33-jarige Schippers kende een rijke en succesvolle carrière als topsprintster. Op de Spelen van 2016 won ze olympisch zilver op de 200 meter, toen de eerste atletiekmedaille in 24 jaar voor Nederland op de Zomerspelen. Ook werd ze het jaar daarvoor en daarna wereldkampioene op die afstand. "Iets speciaals doen, helemaal op eigen kracht: het kan wél", schrijft ze jaren later.

In 2023 beëndigde Schippers noodgedwongen haar topsportcarrière. De laatste jaren van haar loopbaan kampte ze veelvuldig met rugproblemen, waardoor grote successen uitbleven. Ze was op dat moment 31 jaar oud. Zo'n 2,5 jaar later komt haar biografie dus uit. DAFNE. verschijnt op 5 maart.

Helemaal verdwenen uit de sportwereld is Schippers overigens niet. Ze is verknocht geraakt aan padel en was een jaar geleden toernooidirecteur tijdens de EK indoor atletiek in Apeldoorn.