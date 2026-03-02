Lieke Klaver pakte zondag de nationale titel op de 400 meter, maar toch is ze niet helemaal tevreden. De Nederlandse topatlete vertelt dat ze 'nog zoekende is' richting het WK indoor. Wie wel tevreden is, is Jonas Phijffers nadat hij op de 400 meter een nationaal record liep.

In een tijd van 51,28 was Klaver met een kleine marge de snelste op de 400 meter tijdens het NK, voor Myrte van der Schoot in een persoonlijk record van 51,33. Eveline Saalberg werd derde in 52,26. Klaver heeft dit seizoen al 51,00 gelopen op de 400 meter indoor. Van 20 tot en met 22 maart vinden de WK indoor plaats in het Poolse Torun. De regerend Europees kampioen op de 400 meter indoor werd op het WK van 2024 in Glasgow tweede.

Klaver vertelde eerder al dat ze het gevoel heeft dat ze nog harder kan. Tegenover de NOS bevestigt ze dit en laat ze weten 'nog zoekende te zijn'. Zelfs na haar titel op de NK. Ze was vooral blij voor haar vriendin Van der Schoot die een toptijd liep op de NK in Apeldoorn. "Ik heb hem wel. Ik had genoeg controle, maar ik ben nog zo zoekende naar mijn goede race. Ik wist gewoon dat als ik nog een beetje zo’n kwakkelende race heb en Myrthe (Van der Schoot red.) gaat er precies achter. Dan is het perfect voor haar. Ik ben wel echt heel blij voor haar."

Jonas Phijffers

Wie wel erg tevreden was na het NK is Jonas Phijffers. Hij werd Nederlands kampioen bij de mannen op de 400 meter indoor. Hij won in een tijd van 45,57, ruim twee tienden van een seconde langzamer dan het nationale record dat hij vorige week ook in Apeldoorn liep.

"Vandaag draaide het om de overwinning en ik heb het op een mooie manier gedaan", vertelde Phijffers na zijn zege in Apeldoorn. "Een goede race gelopen met zijn allen en dan kan ik alleen maar blij zijn. Ik ga niet naar het WK."

Gek genoeg is Phijffers niet te zien op het WK indoor. Ondanks zijn topvorm, volgt de atleet zijn plannen die hij aan het begin van het seizoen maakte. "Ik heb van tevoren mijn plannen gemaakt om voor het outdoorseizoen zo goed mogelijk te zijn. Nu ik zo hoog op die wereldranglijst sta, gaat het toch kriebelen of niet toch moet gaan. Maar ik denk dat het me alleen maar sterker maakt. De auto is aan het draaien en ik moet dadelijk op mijn best zijn. Als ik al zo op de indoor loop, betekent het dat het outdoor alleen maar harder kan."