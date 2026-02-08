Femke Bol heeft zondag in Metz haar langverwachte internationale debuut gemaakt op de 800 meter. Ze won overtuigend in 1.59,07 en verbeterde daarmee het 25 jaar oude Nederlands indoorrecord van Ester Goossens.

In Metz klokte de Amersfoortse 1.59,05. Daarmee dook ze ruim onder het oude record van Ester Goossens, die in 2001 2.00,01 liep. Bol is daarmee bovendien de eerste Nederlandse vrouw die in de zaal onder de twee minuten duikt. Outdoor staat het Nederlands record al decennialang op naam van Ellen van Langen, met 1.55,54 op de 800 meter.

Bol won bovendien ook nog de race. Onder haar eindigden twee Zwitsers. Valentina Rosamilia werd tweede met een tijd van 1.59,90 en Lore Hoffman werd derde met 1.59,91 op de teller. In haar eerste reactie na afloop liet de Nederlandse weten blij te zijn met het resultaat, al gaf ze ook aan dat het nog even wennen is. " Het was mooi om hier te racen. Het was een beetje lang, ik moet er nog aan wennen."

Met deze prestatie heeft Bol zich ook gekwalificeerd voor de WK indooratletiek in maart in het Poolse Torun, al is niet zeker dat ze daar aan de start verschijnt.

Switch

Bol heerste de afgelopen jaren op de 400 meter horden. Ze is tweevoudig wereld- en Europees kampioene en was de afgelopen vijf jaar ongeslagen op het nummer in de Diamond League. Op de Olympische Spelen wist ze twee keer brons te behalen.

Maar na het afgelopen seizoen nam Bol afscheid van haar geliefde onderdeel. Het was tijd voor iets nieuws. Het doel van Bol is om toe te werken naar een piek op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, zei ze eerder over haar nieuwe uitdaging.

Metz

De topatlete begon deze switch wel op een vertrouwde plek. "De afgelopen jaren ben ik mijn seizoen hier altijd begonnen. Ik hou van deze wedstrijd; er hangt een fantastische sfeer en Metz is voor mij gemakkelijk met de auto te bereiken", zo vertelde de topatlete voorafgaand aan de wedstrijd.

Bol liep vorig jaar niet in Metz, Maar in de vijf jaar ervoor deed ze dat steeds wel, vaak een 200 en 400 meter. In 2024 verbeterde ze er haar eigen Nederlandse record op de 200 meter naar 22,64.