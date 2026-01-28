In de atletiekwereld werd afgelopen week heugelijk nieuws aangekondigd, dat ook Femke Bol bereikte. Haar grote ex-rivaal is namelijk zwanger. Ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben dat gezien. "Ze is helemaal gelukkig."

"Sydney McLaughlin-Levrone heeft aangekondigd dat ze zwanger is van haar eerste kindje", vertelt Hoog in de podcast voor Sportnieuws.nl. "Ze is 26 jaar dus dat is nog wel vrij jong. Ze is in de bloei van haar leven en natuurlijk in ultieme topvorm al jaren. Ze rent niet veel wedstrijden, maar de wedstrijden die ze rent, die wint ze allemaal. Dus toch wel opvallend nieuws dat ze nu zwanger is."

'Met baby in de hand'

"Maar ik zag de Instagram-post, ze is helemaal gelukkig." "Zou dat gepland zijn? Nu? Nog op tijd voor LA (Olympische Spelen van 2028, red.)?", vraagt Van As zich af. "Ja dit was gepland", denkt Hoog. "Dus die gaat gewoon weer ten tonele verschijnen daar. Met de baby op de tribune", zegt Van As. "Oh ik dacht met de baby in de hand", grapt Hoog. "Dan wint ze ook nog. Draagzakrennen", oppert ze een nieuwe discipline.

"Die gaat daar gewoon goud halen", vervolgt Hoog. "Maar het brengt Femke Bol totaal niet in een andere situatie. Zij heeft zich nu gefocust op de 800 meter. Die keuze van haar om de 800 meter te rennen heeft ook niks met McLaughlin-Levrone te maken. Het heeft gewoon met haarzelf te maken. Zij gaat lekker die 800 meter rennen en daar op focussen. Daar ben ik ook echt benieuwd naar, waar zij staat. Daar kijk ik echt naar uit." "Ik ook", zegt Van As enthousiast. "Ze weet het zelf ook niet."

"Ze had zelf ook onder het bericht gereageerd", vervolgt Hoog over de aankondiging van McLaughlin-Levrone. "Heel sportief." De Amerikaanse was lange tijd de enige atlete die Bol kon verslaan. Zo pakte de Amerikaanse in 2020 en in 2024 goud op de Olympische Spelen op het onderdeel 400 meter horden. Bol moest het twee keer met brons doen.

