Lisanne de Witte had haar geliefde tijdens de WK atletiek dichterbij dan welke atleet dan ook. In Tokio rende de Nederlandse topatlete samen met haar collega's Eveline Saalberg, Femke Bol en Lieke Klaver naar brons op de 4x400 meter estafette en na afloop liet de geliefde van De Witte van zich horen.

De Witte (33) is al jaren samen met de Brit Dan Vernon. Hij is fotograaf in de atletiekwereld en stond dus dichtbij op de verregende baan in Tokio toen hij zijn vriendin brons zag pakken. De druk op de Nederlandse vrouwen was enorm, met wereldtopper Bol in de gelederen. Maar TeamNL was 'kansloos' tegen het geweld van de Verenigde Staten en Jamaica. Bol, die met Nederland de wereldtitel verdedigde, werd op waarde geklopt en kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. Zelf waren ze blij met brons en De Witte's vriend Vernon plaatst die bijzondere prestatie in een ander perspectief.

'Bizar hardwerkende groep vrouwen

Vernon kan het weten, want hij maakt De Witte en haar arbeidsuren en dergelijke van dichtbij mee. "Het is makkelijk om te vergeten hoe moeilijk het kan zijn om zo lang zo goed te zijn. Jaar in jaar uit leveren ze. Dit is een bizar hardwerkende groep vrouwen", schrijft hij bij een foto van de vier stralende Nederlandse vrouwen na het behalen van brons. Hij moest zelf flink moeite doen om ze goed vast te leggen, want het was ouderwets hondenweer boven het atletiekstadion in de hoofdstad van Japan.

Instagram Vernon

Hondenweer

Een collega-fotograaf deelt sprekende beelden van Vernon in actie. "Hij zou zo mee kunnen als fotograaf in dienst van National Geographic (een natuurprogramma) met die regen", grapt Justin Britton over een volledig verregende Vernon. Die omschrijft het weer zelf ook typerend. "Ik heb geen woorden voor dat weer."

Dan Vernon in actie als fotograaf tijdens de WK atletiek.

Succesvolle WK atletiek

Nederland eindigde de WK atletiek mede dankzij het brons van de vrouwen én de mannen (op de 4x100 meter) op de vierde plek in de medaillespiegel. Jessica Schilder (kogelstoten) en Femke Bol (400 meter horden) behaalden als enige Nederlandse atleten goud en dus de wereldtitel.