Topatleet Julius Yego barstte tijdens de WK atletiek in tranen uit nadat hij tijdens het speerwerpen gedwongen moest stoppen.

De voormalig wereldkampioen, die de bijnaam ‘YouTube Man’ draagt, moest tijdens zijn derde poging in de speerwerpfinale afhaken. Yego leek geblesseerd te raken toen hij de aanloopzone verliet en verliet zichtbaar aangeslagen het veld, terwijl hij de tranen van zijn gezicht veegde.

Ook zijn coach maakte een bezorgde indruk en zat met zijn handen op het hoofd. Volgens de eerste berichten heeft de atleet vermoedelijk een liesblessure opgelopen.

Bijnaam

Yego wordt dus de 'YouTube man' genoemd. Deze bijnaam heeft een reden. De Keniaan leerde namelijk speerwerpen door het kijken van video's op YouTube. Dit hielp hem zijn techniek te ontwikkelen.

Hij vertelde hier eerder over aan India Today. "Het gaat niet alleen om kijken, het gaat om wat je doet met wat je ziet. Je moet die video’s gebruiken en toepassen. Daar heb je passie voor nodig."

De Keniaan vervolgde zijn betoog: "Maar als je alleen kijkt om het kijken, helpt het niet. Kijk met een doel. Leer ervan. Laat het je techniek en discipline vormen. Maak er een positieve invloed van in je leven, niet alleen vermaak."

Oefenen op de boerderij

Yego oefende zijn eerste worpen met stokken op de boerderij van zijn vader in Kenia. Pas tijdens zijn schooltijd realiseerde hij zich dat hij van speerwerpen een echte sportcarrière kon maken.

"We begonnen met het gooien van stokken, maar dat was geen training. Het was gewoon kinderen die aan het spelen waren. Pas op de middelbare school realiseerde ik me dat speerwerpen echt een serieuze sport is. Dat was rond 2004, toen ik de Olympische Spelen in Athene keek en Andreas Thorkildsen zag winnen", zo herinnerde Yego zich.

Nooit gedacht

In 2015 werd Yego wereldkampioen speerwerpen. Hij had eerst ook geen idee dat hij zo succesvol had kunnen worden. "Vroeger gooide ik samen met mijn broers en vrienden in het dorp, gewoon voor de lol. We hadden geen idee dat het zou uitgroeien tot iets zo groots. Maar zo is het begonnen, en ik denk dat veel atleten op een vergelijkbare manier starten."