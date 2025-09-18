Waar Femke Bol de grote atletiekster in Nederland is, is Nafissatou Thiam dat in België. De legendarische meerkampster won alles wat er te winnen viel en is op de WK atletiek ook weer kanshebber op het goud. Enkele dagen voor het begin van haar toernooi is Thiam echter in een enorme rel beland.

Thiam ligt namelijk volledig overhoop met de Belgische atletiekfederatie en dat verstoort volgens de topatlete haar voorbereiding op de WK atletiek. De zevenkampster hoopt in Tokio voor de derde keer op rij wereldkampioene te worden, maar de aanloop naar het toernooi is verre van vlekkeloos verlopen door een probleem tussen Thiam en de nationale bond.

Gedragscode zorgt voor problemen

Het begint volgens het Belgische medium Het Laatste Nieuws allemaal met de gedragscode die atleten moeten ondertekenen van de bond. Daarin staat onder meer bij wie de portretrechten van de atleten liggen en dat ze tijdens een kampioenschap altijd kleding van de federatie moeten dragen. Daar staan sponsoren van de federatie op, maar de sporters hebben zelf ook bedrijven die hen individueel steunen. De kleding is een heikel punt in het geval van Thiam, want zij wordt door een andere verzekeringsmaatschappij gesponsord dan de bond.

Thiam vindt de regels te ver gaan en weigert de code te ondertekenen. Dat zorgt er zelfs voor dat België overwoog om de topatlete niet af te vaardigen naar de WK. Dat terwijl het land in de hele atletiekhistorie pas twee keer een gouden medaille won op de wereldkampioenschappen in de buitenlucht en voor beide gouden plakken is Thiam verantwoordelijk.

Uiteindelijk besluit Belgian Athletics enkele weken geleden dat Thiam ondanks dat ze de gedragscode niet heeft getekend tóch mee mag doen aan de WK. Daarmee lijkt alles achter de rug, maar eenmaal aangekomen in Tokio ontspoort de kwestie volledig.

Thiam loopt leeg

Thiam heeft op dinsdag, drie dagen voordat de meerkamp begint, een persmoment met de media. Dat had een vooruitblik op haar toernooi moeten zijn, maar de Belgische gebruikt het moment om tegen de Belgische pers eens flink leeg te lopen over de bond. Ze beweert dat ze vijf dagen voor vertrek te horen kreeg dat ze niet welkom was op het trainingskamp met de andere Belgische atleten en dat er ook geen kamer voor haar in het hotel zou zijn geregeld.

Daarnaast is er geen accreditatie geregeld voor haar persoonlijke kinesist waardoor hij niet in het stadion en bij de trainingsfaciliteiten kan komen. Het zorgt voor een opmerkelijke foto waarbij Thiam op straat door hem behandeld moet worden na een training. "Dat choqueert me zo erg, want dat is een beslissing van de federatie die mijn prestaties op dit WK gewoon negatief beïnvloeden", vertelde Thiam.

Bond beticht Thiam van 'leugen'

Jessica Mayon, de mede-voorzitter van Belgian Athletics, reageert in gesprek met Sporza fel op de uitspraken van de atlete: "Ik heb schriftelijke bewijzen dat wat ze zegt, niet waar is. Het is een leugen. Ze heeft een mail gekregen om te zeggen dat iemand van de bond bereid was alles te doen om haar kamp voor te bereiden. Natuurlijk was ze welkom." Mayon beweert ook dat Thiam het kamp zelf niet hoefde te betalen, iets dat haar management weer betwist. Zij beweren dat er een factuur van duizenden euro's werd gestuurd.

Mayon erkende wel dat er mensen binnen de selectiecommissie waren die haar liever niet hadden meegenomen naar de WK en opvallend genoeg zou daar een Nederlander een rol in hebben gespeeld. Volgens HLN zou topsportmanager Rutger Smith, die als kogelstoter voor Nederland uitkwam, hebben gezegd: "Het is zij of ik." Het is overigens niet de eerste keer dat Smith onderdeel is van een rel in de Belgische atletiekwereld.

WK atletiek in Japan

Ondanks alles begint Thiam vrijdag wel gewoon aan de meerkamp, maar het is de vraag of ze haar topniveau kan gaan halen in Tokio. Toch zal ze de grote favorieten zijn, want de afgelopen jaren was ze nagenoeg onklopbaar. In 2017 en 2022 werd ze wereldkampioene en in 2016, 2021 en 2024 pakte ze olympisch goud. Thiam krijgt in Japan concurrentie van twee Nederlandse atleten: Sofie Dokter en Emma Oosterwegel.