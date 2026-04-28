Een grote atletieklegende keert terug op de tartanbaan. Allyson Felix (40) nam na de WK atletiek 2022 afscheid van de sport, maar het ging weer kriebelen bij de Amerikaanse. Ze mikt op de Olympische Spelen van 2028 in eigen land.

Felix plant een rentree in de atletiek. De atlete met de meeste medailles op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen wil meedoen aan de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Dat zei ze in een interview met TIME.

Luisteren

De nu 40-jarige Felix nam afscheid na de WK van 2022 in Eugene. De specialiste op 200 en 400 meter won zeven olympische gouden medailles en veroverde veertien wereldtitels. Als het haar lukt zich te kwalificeren, dan worden het haar zesde Zomerspelen.

BIj haar aankondiging op Instagram staat ook een website: moreinus.com, oftewel 'More in us', meer in ons. Daarop schrijft ze: "De wereld vertelde me om het rustig aan te doen. Ik luister niet. En dat moet jij ook niet doen."

Kinderen

"Op deze leeftijd zou ik waarschijnlijk thuis moeten blijven en voor mijn kinderen moeten zorgen en zo. Maar waarom niet? Laten we het eens anders aanpakken. We horen al te vaak dat we geen grote, gewaagde dingen moeten doen," zei Felix, die vooral wil meedoen omdat ze woont in Los Angeles.

"Toen ik nog actief was, hoorde je altijd dat gejuich voor atleten uit het gastland tijdens de Olympische Spelen. Ik zou dat graag nog eens meemaken."

Moeder

Inmiddels is Felix ook moeder. In 2024 kwam haar tweede kindje. Ze plaatste tijdens haar zwangerschap op Instagram een foto waarop ze samen met haar man en dochter poseerde. "Zegeningen van Thanksgiving. We voegen een beetje meer liefde toe aan onze familie", schreef ze.

Pensioen

Felix nam afscheid van de atletiek met een negentiende WK-medaille. De toen 36-jarige Amerikaanse atlete won voor eigen publiek in Eugene brons met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Het was haar tiende deelname aan een WK. "Het is een avond die ik in mijn hart sluit", zei de meest gelauwerde atlete ter wereld, die ook nog eens elf olympische medailles won in haar carrière. "Het was heel speciaal om voor het Amerikaanse publiek mijn laatste race te lopen. Het was zo cool. Mijn dochter zat op de tribune. Dit zijn onvergetelijke herinneringen."

Felix kwam in de laatste jaren van haar carrière op voor de rechten van werkende moeders. Een incident met Nike in 2019 maakte haar strijdbaar. Ze brak abrupt met de invloedrijke sponsor toen die haar bijdrage naar beneden schroefde omdat ze zwanger was geworden.