Lieke Klaver is uitgeschakeld in de halve finale van de 400 meter op de WK atletiek. De Nederlandse topatlete kwam tekort en eindigde als vierde in haar heat. Ondertussen hield Sydney McLaughlin-Levrone enorm huis in haar heat.

Klaver kwam in de tweede heat van de halve finales in actie. De Nederlandse had in haar serie de taak om bij de beste twee te eindigen óf een van de snelste tijden van de hele halve finale te lopen. Dat lukte: met een tijd van 50,25 seconden werd zij vierde. Dat was op dat moment al niet snel genoeg om alsnog naar de finale te gaan. Salwa Eid Naser uit Bahrein won de heat in 49,47.

Klaver haalde op de WK van 2022 in Eugene wel de finale en daarin werd ze vierde. Een jaar later eindigde ze op de WK in Boedapest als zesde in de finale. De Enkhuizense veroverde dit voorjaar in Apeldoorn wel de Europese titel indoor op de 400 meter.

Gemengde estafette

De Nederlandse deed eerder dit toernooi mee aan de gemengde estafette, wat het Nederlandse team een zilveren medaille opleverde. Na afloop van de halve finale 400 meter kreeg de topatlete de vraag of ze op dat moment geen rust had moeten pakken, maar Klaver benadrukte dat ze veel plezier haalde uit het teamonderdeel en niet van plan was om dingen te veranderen.

De matige tijd gaf haar wel een vreemd gevoel, zei ze tegen de NOS: "Ik ben niet boos, niet blij. Ik weet niet... Ik heb gewoon zooiets van: mijn snelste tijd was 50.16, of 50.11. Ik weet het niet eens meer. We kunnen hier kort of lang over lullen, maar dit was gewoon niet goed."

Sydney McLaughlin-Levrone

In de laatste heat zat Sydney McLaughlin-Levrone, tot vorig jaar nog de grote concurrente van Femke Bol op de 400 meter horden. De Amerikaanse heeft dit jaar de overstap gemaakt naar de 400 meter en komt daar dus Klaver - op papier - tegen. McLaughlin-Levrone won haar serie met overtuiging (48,29 seconden) en plaatste zich zo voor de eindstrijd.

Sydney McLaughlin-Levrone with a PB, World lead & US National record time in the 400m (48.29)...



Oh, and it was in a semifinal. 🤯



Outrageous from the reigning 400m hurdles Olympic champ.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/hWvAaclae5 — The Olympic Games (@Olympics) September 16, 2025

Haar tijd was de zevende tijd ooit - en dat in een halve finale. Het was ook haar snelste tijd ooit én de snelste tijd van alle atleten dit seizoen. Het belooft veel voor de finale, die donderdag om 15.25 uur wordt afgewerkt.