Ze had gehoopt op een plek in de finale, maar voor Lieke Klaver strandde haar avontuur op de 400 meter tijdens de WK atletiek al in de halve eindstrijd. De Nederlandse topatlete schudde meteen na de finish teleurgesteld haar hoofd. Toen ze uiteindelijk ook aan het woord kwam, was ze duidelijk over haar eigen race.

In de tweede halve finale kwam Klaver niet verder dan een vierde plaats. Dat bleek bij lange na niet genoeg voor een plaats in de eindstrijd. Na afloop stond ze de NOS te woord. Waar ze vorig jaar na haar olympische finale in tranen voor de camera verscheen, kwam Klaver naar eigen zeggen 'monotoon' uitleg geven over haar mislukte halve eindstrijd.

Raar seizoen voor Lieke Klaver

Klaver vindt dat ze een raar seizoen heeft gehad en dat geeft haar ook een vreemd gevoel. "Ik ben niet boos, niet blij. Ik weet niet... Ik heb gewoon zoiets van: mijn snelste tijd dit seizoen was 50.16, of 50.11. Ik weet het niet eens meer. We kunnen hier kort of lang over lullen, maar dit was gewoon niet goed." Klaver zette bij de halve finale een tijd neer van 50.25 seconden.

Dat ze ogenschijnlijk zonder emotie zit na haar race, vindt Klaver niet zo erg. "Liever een beetje vlak dan dat ik weer huilend voor de camera sta zoals in Parijs. Ik wilde gewoon knallen, ik heb zo'n leuk seizoen gehad. Niet per se een goed seizoen, maar met zoveel lol in de kleine details. Ik voel me daarom nu in balans. Ik voel me superkut, maar heb een heel mooi seizoen gehad."

'Hoor in finale te zitten'

Klaver pakte op de EK indoor goud op de 400 meter. "Daarom is dit ook weer scheef, want nu haal ik de WK-finale niet eens", baalt ze. "Ik hoor hier gewoon bij te zitten."

Advies niet aan Lieke Klaver besteed

Op de gemengde estafette boekte Klaver eerder dit WK wel een succes door samen met onder meer Femke Bol de zilveren plak te pakken. Een mooi succes waar ze ook enorm van geniet. Dat er mensen zijn die vinden dat ze misschien meer rust moet pakken tussen de individuele wedstrijden door, doet haar niets.

"Ik weet dat heel veel mensen nu thuis zeggen: ze moet nu eens voor zichzelf kiezen, blablabla. Maar met estafette kies ik voor mezelf, want ik vind het leuk en daar haal ik energie uit. Daarom hou ik het zo goed vol. Ik ga het ook niet veranderen."