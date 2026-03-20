Jessica Schilder is er niet in geslaagd om een medaille te pakken bij de WK indoor atletiek Polen. De Volendamse gold als een van de grote kanshebbers op een medaille, maar kwam te kort. Tot grote teleurstelling van Schilder eindigde ze als vierde.

Het is Schilder tot haar eigen teleurstelling niet gelukt om de wereldtitel, of zelfs een medaille, te pakken bij het kogelstoten. Bij de WK indoor in Torun eindigde de 27-jarige atlete op de vierde plek. Zo gaf de atlete zich zelf dus geen cadeautje, na haar verjaardag van gister. Ze baalde zichtbaar na afloop. Het goud was voor de Amerikaanse Chase Jackson.

Wereldkampioen

Vooraf hoorde Schilder tot één van de absolute topfavorieten. Vooral door de wereldtitel die ze afgelopen november in Japan behaalde bij de WK outdoor. Bovendien was ze dit hele jaar in topvorm met meerdere worpen van boven de twintig meter.

Schilder liet eerder nog optekenen te dromen van een nieuw nationaal record. Eerder dit jaar had ze die op 20,69 meter weggezet. Daar kwam ze dus echter helemaal niet bij in de buurt.

Cut

Na de eerste drie worpen werd er een cut gemaakt. De tien beste kogelstootsters mochten nogmaals drie keer werpen, terwijl de rest afviel. Schilder ging soeverein als vijfde naar het tweede deel. Wel was de Volendamse slechts tot één geldige worp gekomen, van 19,32 meter. De andere twee beurten werden ongeldig verklaard. Na beurten 4 en 5 vielen bovendien wederom de twee laagste plekken af.

Toen de finale, na de korte onderbreking, weer verder ging, ging het direct beter met Schilder. In haar vierde én vijfde beurt was ze gelijk ietsjes beter dan daarvoor, maar toch moest er nog iets bij om een medaille te behalen. Aangezien de concurrentie zich wel verbeterde, moest het voor Schilder in de allerlaatste beurt gebeuren. Die ging echter wederom fout, waarna ze met een teleurstellend gezicht afdroop.

Jorinde van Klinken

Voor de tweede Nederlandse deelnemer, Jorinde van Klinken, zat de finale er na de eerste drie beurten al weer op. Zij eindigde als elfde met 18,06 meter. Ook de 26-jarige atlete uit Assen kwam slechts tot één geldige beurt. Zij combineert het kogelstoten met het discuswerpen, waardoor het soms lastig is om op beide onderdelen goed te zijn.