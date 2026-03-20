Jessica Schilder staat voor een prachtige uitdaging op de aankomende WK indoor atletiek in het Poolse Torun. Ze wil daar voor nog een wereldtitel gaan, maar stiekem is er hoop op meer. Hoop op een nieuw record, maar heel diep van binnen zelfs over het verbreken van een magische grens.

In 2025 kende Schilder een absoluut topjaar. In Tokio werd ze de eerste Nederlander die ooit de wereldtitel pakte bij het kogelstoten. Vervolgens werd ze ook nog eens uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. In 2026 besloot ze om mee te gaan doen aan de WK indoor, waar ze de enige Nederlandse individuele wereldkampioen uit 2025 is die aan de start staat. Schilder wil ook in Torun voor de wereldtitel gaan, maar ook het indoorrecord ligt op de loer.

Indoorrecord

De Nieuw-Zeelandse kogelstootster Valerie Adams is inmiddels gestopt, maar is nog altijd houdster van het indoorrecord. Zij stootte op de WK in 2014 een afstand van 20,67 meter. Die afstand staat nog altijd als verste stoot ooit door een vrouw op de WK indoorkampioenschappen. Het persoonlijke record van Schilder staat echter inmiddels al op 20,69 meter. Adams liet zelf al eens weten dat het na twaalf jaar tijd is dat haar record wordt verbroken. "Ik hoop dat het lukt en sta te juichen als het gebeurt. Het wordt de hoogste tijd", zo vertelt Adams tegenover de aanwezige pers bij de opening van de WK indoor.

Ook bij Schilder lijkt deze afstand van Adams mee te spelen. Nadat ze in Berlijn de afstand van 20,69 meter stootte, wil de Volendamse nu meer. "Het stemmetje in mijn hoofd zegt nu: meer, meer, meer! Het gaat lukken", vertelt Schilder tegenover het Algemeen Dagblad. Als Schilder haar persoonlijke record alleen maar evenaart, dan is ze dus al de nieuwe houdster van het wereldrecord op een indoortoernooi bij het kogelstoten.

Magische barrière van 21 meter

Voor Schilder is het record van Adams niet genoeg. Zij wil naar dé magische barrière in het kogelstoten bij de vrouwen: de grens van 21 meter. Schilder vindt het 'niet eng' om over die 21 meter te praten. De afstand zit 'in haar hoofd' en ze hoopt zelfs dit seizoen al de barrière te verbreken. Zo zou Schilder de EK in Birmingham al als een goed moment zien, maar dan acht ze ook zelf 'de kans nihil'. Wellicht is zelfs de aankomende WK in Torun een goed moment voor Schilder.