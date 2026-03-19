Jessica Schilder staat aan de vooravond van de WK indoor in Polen. De Volendamse kogelstootster is dit seizoen in topvorm en gaat als één van de grote favorieten naar het mondiale eindtoernooi. Hulp kreeg ze dit seizoen uit onverwachtse hoek.

Niemand minder dan de inmiddels 76-jarige Tsjechische wereldrecordhoudster kogelstoten Helena Fibingerova heeft Jessica Schilder dit seizoen van nuttig technisch advies voorzien. Door haar linkerbeen bij de afstoot wat op te schuiven en meer tegen de balk te plaatsen, kan de Nederlandse regerend wereldkampioene centimeters verder komen.

'Advies'

"Zij zag die fout en gaf mij het advies mijn techniek aan te passen. Mijn trainer Gert Damkat had me er ook al honderd keer op gewezen, maar als de wereldrecordhoudster het dan zegt, pik ik het ineens wel op", zei de Volendamse in aanloop naar de WK indooratletiek in het Poolse Torun. Advies van voormalig toppers maakt dus nog altijd meer indruk dan die van trainers.

Schilder is bij de aankomende WK favoriet voor het goud. Met 20,69 meter voert ze de wereldranglijst aan. De Sportvrouw van het Jaar was wel wat huiverig om haar afstoot te veranderen. "Als je lekker staat te stoten, wil je eigenlijk niet zoveel veranderen aan je techniek. Daar zit een risico in. Tot nog toe lukt het aardig. Als ik de kogel met deze aanpassing echt lekker raak, kan het wel 10 centimeter schelen en dat is best fors."

WK indoor

De 27-jarige Volendamse is inmiddels al in Polen, waar komend weekend de WK indoor op het programma staat. Schilder mag direct bij de start van de WK indoor al aan de bak. Vrijdagavond staat namelijk de finale bij het kogelstoten voor vrouwen al op het programma. Daar moet de Noord-Hollandse het goud binnenhalen. Nederland heeft met Jorinde van Klinken bovendien nog een troef in de finale bij het onderdeel.

Wereldrecord

Het wereldrecord indoor van Fibingerova lijkt voorlopig trouwens onhaalbaar. Met 22,50 meter is dat nog altijd bijna twee meter meer dan het record van Schilder. Het is bovendien een van de oudste, nog staande wereldrecords binnen de gehele sportwereld. Ook in Torun zal daar naar alle waarschijnlijkheid geen verandering in komen.