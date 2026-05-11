Hardloopsensatie Mikky Keetels is de afgelopen weken haar grenzen aan het verleggen. Na unieke prestaties op de marathon en Life World Run gaat ze een nieuwe uitdaging aan.

Tot een aantal weken geleden kenden sommige mensen Keetels alleen als stewardess van KLM. Echter maakte de 27-jarige atlete de afgelopen weken zoveel furore, dat ze nu bij het grote publiek bekend is als hardloopsensatie.

Keetels heeft vleugels

Zo kroonde Keetels zich eind maart verrassend tot Nederlands kampioen op de marathon. In een klap stond ze bekend als dé hardlopende stewardess. Ze kwam echter net terug van een vlucht naar de andere kant van de wereld. In april won Keetels de marathon in het Canadese Vancouver in een parcoursrecord.

Wanneer je dacht dat het niet gekker kon, verbaasde Keetels afgelopen zondag vriend en vijand tijdens de Life World Run in Breda. In die wedstrijd, gehouden voor het goed doel, was het de bedoeling zo lang mogelijk door te rennen, totdat een auto, die een bepaalde snelheid rijdt, je inhaalt. Keetels hield het uiteindelijk ruim 62 kilometer vol; ruim anderhalve marathon. De Life World Run werd afgelopen weekend over de hele wereld gehouden en de Nederlandse legde de langste afstand af van alle vrouwen die meededen.

Triathlon

Echter is de maat nog niet vol voor Keetels. In Juni gaat ze zich namelijk focussen op nieuwe doelen: de halve triatlon van Amsterdam en wellicht een hele in Nice. Uitdagingen om andere sporten te beheersen en geld inzamelen voor KiKa drijven Keetels in deze beslissing. "Volgens mij heb ik al meer dan 100.000 euro ingezameld", vertelt ze tegenover Trikipedia over haar inzamelingsactie. "Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik zelf gezond ben. Dan vind ik het mooi om iets te kunnen betekenen voor mensen die dat niet zijn."

Naast hardlopen gaat Keetels dus ook zwemmen en fietsen. Dat laatste doet ze al vaak om haar conditie op peil te houden, maar op het zwemmen is ze nog niet zo gerust. "Ik ben geen held met zwemmen, maar ik kom er wel. In mijn hoofd denk ik: 'als ik maar uit het water ben, dan komt het wel goed'".

