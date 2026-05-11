Erben Wennemars kroop zondag in de rol van sportief directeur van de Wings for Life Run in Breda. Het schaatsicoon liep ondertussen zelf ook meer dan een marathonafstand en blikt daags na de fysieke uitdaging terug op het speciale evenement, waar hij onder de indruk raakte van de winnares Mikky Keetels.

"Gisteren mocht ik sportief directeur zijn van de Wings for Life World Run in Breda. We waren volledig uitverkocht en maar liefst 5.700 mensen liepen mee. De energie was fantastisch, maar de verhalen achter de deelnemers waren misschien nog indrukwekkender. We liepen met z’n allen voor degenen die zelf niet kunnen lopen", schrijft Wennemars senior op zijn Instagram.

"De sfeer was geweldig en er werden ongelooflijke sportprestaties geleverd. Mikky Keetels liep een wereldrecord en legde meer dan 62 kilometer af. Haar woorden tijdens de huldiging raakten me oprecht. Ze vertelde dat ze het zwaar had gehad, maar tijdens het lopen dacht aan de mensen in revalidatiecentra met ruggenmergletsel. Dat gaf haar de kracht om door te gaan. Als doel en bedoeling samenkomen, ontstaat er magie. Dat heb ik gisteren opnieuw mogen ervaren", schrijft de meervoudig wereldkampioen schaatsen en medaillewinnaar op de Winterspelen.

Tijdens de Wings for Life Run moeten deelnemers zo ver mogelijk doorlopen, voordat ze worden bijgehaald door een auto met daarin vaak bekende mensen. In Nederland zaten voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos en ex-topsprinter Churandy Martina achter het stuur om de lopers een voor een op te rapen. Bij Keetels was de auto pas na ruim 62 kilometer in haar buurt en liep ze de verste afstand van alle vrouwen wereldwijd.

De Wings for Life Run werd namelijk tegelijkertijd over de hele wereld gehouden en geen enkele vrouw kwam in de buurt van de Nederlands kampioene op de marathon. Alleen tien mannen wereldwijd waren sneller dan zij. Wennemars was er dus flink van onder de indruk. Hij is dankbaar voor het mogelijk maken van de goededoelenrun en deelt een update over de opbrengst.

"Wereldwijd werd bijna 10 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. De Wings for Life World Run en haar wereldwijde community spelen daarmee een enorme rol in het dichterbij brengen van een genezing."

