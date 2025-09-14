Atleet Tim van de Velde oogstte lof en applaus na een hartverwarmende actie tijdens het WK atletiek. De Belg was onderweg naar de finish van de 3000 meter steeplechase toen hij zich omdraaide om Carlos San Martin, een geblesseerde tegenstander, te hulp te schieten.

Van de Velde en San Martin namen deel aan de series van de 3000 meter steeplechase (een baanwedstrijd met verschillende hindernissen zoals horden en waterbakken) voor mannen in Tokio. Beide lopers kwamen ten val en dat verkleinde hun kansen op een finaleplaats uiteraard flink. Toen de Belg, die al wel op flinke achterstand van de koplopers liep, de finish naderde, zag hij dat zijn medeloper het zwaar had.

Geblesseerd

San Martin leek geblesseerd te zijn geraakt bij een botsing met een hindernis. Zo erg zelfs dat hij de laatste hindernis niet meer sprong, maar er moeizaam overheen klom. Van de Velde merkte dit op, draaide zich om en begon terug te joggen. De Belg sloeg zijn arm om de Colombiaan heen om vervolgens samen richting de finishlijn te lopen.

Rolstoel

Door het sportieve gebaar van Van de Velde, finishte San Martin zelfs net iets eerder dan de Belg. Hun tijden van 9:02.20 en 9:02.21 waren de langzaamste van alle drie de series, waardoor beide atleten de finale misliepen. San Martin werd later in een rolstoel van de baan afgevoerd.

"Met fairplay win je helaas geen medailles, maar zo delen we allebei in de pech", vertelde de Belg na afloop bij Sporza. Omdat het verboden is om een concurrent te helpen, kreeg Van de Velde in eerste instantie een gele kaart. Die werd later alsnog ingetrokken.

'Het verhaal overstijgt de prestaties'

Hoewel Van de Velde geen medaille zal winnen, oogstte hij veel lof met de sportieve actie. De video ging van het moment ging rond op sociale media. 'Daar draait sport écht om', reageerde een fan. 'De competitie vervaagt, maar dit soort momenten van respect en menselijkheid blijven voor altijd hangen.'

Een ander reageerde: 'Broeders in de strijd.' Een derde voegde toe: 'Dergelijke daden tonen aan dat sport niet alleen competitie is, maar ook een cultureel ritueel van solidariteit. Het verhaal overstijgt de prestaties.' En een laatste schreef: 'Mooi gedaan, Tim.'