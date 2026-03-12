Jessica Schilder verkeert momenteel in absolute bloedvorm. De kogelstootster uit Volendam werd vorig jaar wereldkampioen en hoopt dat kunstje volgende week te herhalen in Polen. Dan staan de WK indoor op het menu. Schilder voelt de druk, maar heeft dat naar eigen zeggen 'nodig om te kunnen presteren'.

Jessica Schilder kent een carrière die stapsgewijs omhoog gaat. Vrijwel elk jaar verbetert de Volendamse zichzelf, waarmee ze ook steeds dichter bij de wereldtop kwam. Inmiddels is Schilder zelf een echte topper bij het kogelstoten. Die status onderstreepte ze vorig jaar door wereldkampioen te worden in Tokio.

Sportvrouw van het jaar

Na dat grote succes kwam er veel op haar af. Ook werd ze uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Daarvoor kreeg ze een mooie prijs, al is die wel aan de zware kant. "Die prijs staat op een nachtkastje. Daar staat hij naast mijn WK-medaille", vertelt Schilder daarover in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hij is best zwaar. Dus ik kan hem niet zomaar op een stoeltje zetten. Maar hij heeft wel een prominente plek in mijn kamer gekregen."

Druk

Door haar nieuwe status als één van de topfavorieten op goud komt tegelijkertijd ook veel druk kijken. "Ik sta er wel oké voor. Ik ben wat relaxter en heb er wel zin in, maar ik voel ook gewoon wel een klein beetje de druk", vertelt de 26-jarige atlete daarover. "Maar druk heb je ook nodig om goed te kunnen presteren."

"Die druk komt niet alleen door 2025, maar ook omdat ik indoor lekker heb gedraaid", vervolgt Schilder. "Ik ben natuurlijk regerend wereldkampioen outdoor, maar ja, of je nou regerend kampioen bent of niet, het blijft allemaal hetzelfde. Het is allemaal gewoon de druk. Het verandert niet zoveel."

'Genieten'

Ondanks haar topvorm, of misschien wel mede daardoor, leeft ze met spanning toe naar het WK indoor van komende week in Polen. "Het is allemaal dezelfde ellende. Het zijn allemaal zenuwen en het is allemaal spanning. Dus dat verandert niet." Wat het doel van Schilder komend jaar is? "Goed presteren. Als ik heel goed ben dan word ik happy en probeer ik vooral ook te genieten."

Olympische Spelen 2028

Nu de Winterspelen net achter de rug zijn, kan er alweer voorzichtig worden uitgekeken naar de Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. "Ik ben uiteraard al bezig met L.A. En alles wat we nu doen is ook in het teken van L.A", laat Schilder daarover optekenen. " Nou, ik wil er nog niet te veel aan denken, want er komt natuurlijk enorm veel spanning bij kijken en ik leef van dag tot dag. Maar in je achterhoofd ben je wel continu bezig van: 'als we dit nog even kunnen aanpassen en dat, wat zal er dan in LA gebeuren?' Ja, dus daar heb ik wel heel veel zin in", besluit Schilder.