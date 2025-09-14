Jorinde van Klinken schitterde zondag op het WK atletiek in Tokio door een zilveren medaille te bemachtigen bij het onderdeel discuswerpen. Hoewel de Nederlandse atlete voor een gouden plak ging, was het een indrukwekkende prestatie. Het levert haar het nodige prijzengeld op.

Van Klinken stond nog nooit op het podium bij de WK atletiek. Tweemaal werd zij vierde en nu was het in Tokio dan eindelijk raak. De 25-jarige vrouw uit Assen ging niet alleen met een zilveren medaille naar huis, maar ook met het nodige prijzengeld. De tweede plek leverde haar liefst 35.000 dollar op, omgerekend zo'n 30.000 euro.

Het prijzengeld is voor alle disciplines hetzelfde. De winnaar bij het discuswerpen - de Amerikaanse Valarie Allman - krijgt een bedrag liefst 70.000 dollar (60.000 euro) op haar rekening gestort. Nog eens het dubbele van Van Klinken. Voor Allman was het pas haar eerste wereldtitel, nadat ze al twee keer olympisch kampioen was geworden.

Van Klinken is de eerste Nederlandse vrouw met een WK-medaille bij het discuswerpen. Bij de mannen gingen Erik de Bruin (zilver in 1991) en Rutger Smith (brons in 2007) haar voor.

Van Klinken zei vooraf al dat ze in het Japan National Stadium voor een medaille ging. Ze sprak na de kwalificaties duidelijke taal: "Ik ben er klaar voor om heel ver te werpen. Ik ben in topvorm en ik zou zwaar teleurgesteld zijn als ik hier wegloop zonder medaille."

Van Klinken presteerde deze zomer al zeer constant met vier keer de tweede plaats in een wedstrijd uit de Diamond League. Ze steeg daardoor naar de derde plaats op de wereldranglijst.

Bijzondere prestatie op EK

De atlete uit Assen combineert als een van de weinige atleten het discuswerpen met het kogelstoten. Ze neemt later in Tokio ook de 4 kilo zware kogel ter hand. Op de EK van 2024 in Rome deed ze iets bijzonders door zilver te winnen bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten. Dat was in 46 jaar niet voorgekomen op een EK atletiek.