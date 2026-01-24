Het indooratletiekseizoen staat voor de deur. Lieke Klaver hoopt er hoge ogen te gooien, na haar Europese titel van vorig jaar op de 400 meter. Voor die afstand is wel een enorme aanpassing gedaan voor de wereldkampioenschappen, wat voor onbegrip zorgt bij haar coach Laurent Meuwly.

In plaats van de traditionele zes lopers is iedere heat teruggebracht tot vier atleten. De binnenste twee banen worden leeg gelaten, omdat die volgens deskundigen nadelig zijn. Baan 1 en 2 zijn veel ruimer. Het moet zorgen voor eerlijkere races en een betere ervaring voor publiek en atleten.

Er gaan in totaal acht atleten naar de finale, die in groepen van vier lopen. De eindstrijd is dus verdeeld over twee wedstrijden. Uiteindelijk wint degene met de snelste tijd.

Onvrede bij coach van Klaver

"Ik ben het niet eens met deze nieuwe regel", zette Meuwly op zijn Instagram over de aanpassing van het aantal banen op de 400 meter. "Om een ​​buitenbaan te bemachtigen, hoef je alleen maar sneller te lopen", was zijn tegenargument.

"Ik ben het nog veel minder eens met de twee sectiefinales op de wereldkampioenschappen indoor! Indoor hardlopen draait om directe confrontaties en tactiek. Met deze regel wordt dat allemaal weggenomen. Hoe moet dit de ervaring van atleten en toeschouwers verbeteren?", vroeg hij zich hardop af. Het bericht werd door Klaver gedeeld op haar account.

WK indoor atletiek

De wereldkampioenschappen indoor atletiek worden dit jaar gehouden in de Arena Torún in de Poolse regio Kujawy Pomorze. De precieze invulling van TeamNL is nog niet bekend. Klaver ontbrak vorig jaar op de WK, nadat ze even daarvoor Europees kampioene werd op de 400 meter in Apeldoorn. Het was haar eerste individuele medaille als atlete.

Wie niet op die afstand te zien zal zijn, is Femke Bol. De Nederlandse domineerde jarenlang op de 400 meter en heeft het wereldrecord dan ook in handen. In 2024 liep ze naar 49,17. Na de WK atletiek in Japan afgelopen september maakte Bol de keuze om haar afstand te verdubbelen. De Nederlandse topatlete gaat nu voor de 800 meter.