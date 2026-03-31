De Duitse Susen Tiedtke hoorde aan het einde van de vorige eeuw tot de beste verspringsters ter wereld en wist zelfs twee keer de Olympische Spelen te halen. Het afgelopen jaar lacht het leven haar echter een stuk minder toe. De voormalig topatlete vertelde dinsdag namelijk een hartverscheurend verhaal over haar zoon.

Op 4 maart 2025 zocht een vriend van haar 17-jarige zoon Max plotseling contact met de tweevoudig olympische deelneemster op. Hij vroeg aan haar waarom hij zijn telefoon niet opnam. Tiedtke liep vervolgens naar zijn kamer en trof daar iets verschrikkelijks aan.

"Toen ik naar hem toe ging, was hij al stijf en blauw", vertelt ze in gesprek met het Duitse RTL.de. "Het rukt je hele leven plotseling uit je. Hij is je eigen vlees en bloed, en dan is hij dood."

'Waarom zou ik nog leven?'

Max bleek te zijn overleden aan een zeldzame hartaandoening en zijn dood stortte Tiedtke in een diepe depressie. "Voor mij was het moeilijkste om weer een reden te vinden om te leven. Waarom zou ik nog leven als mijn zoon dood is?", vraagt de inmiddels 57-jarige Duitse zich af.

Met tranen in haar ogen vertelt ze dat ze verlamd raakte door het verlies van haar zoon: "Meer dan een maand lang lag ik praktisch in een soort coma op de bank, volledig gedesoriënteerd."

Dat Tiedtke erin gelooft dat er een soort paradijs is, hielp haar met de verwerking: "Het geeft je een beetje troost om te weten dat hij niet helemaal weg is. Want als je het niet gelooft, is het ongelooflijk moeilijk om zoiets te verwerken, de dood van een zoon."

Kinderen met andere topsporter

Tiedtke kreeg zoon Max tijdens haar huwelijk met voormalig tennisser Hendrik Dreekmann. De twee hebben ook nog een dochter van 20 jaar. Dreekmann was een verdienstelijke speler, want hij haalde in 1994 de kwartfinales op Roland Garros.

De voormalig topatlete won in haar loopbaan zelfs twee keer een medaille bij de WK indoor. In 1993 werd ze tweede bij het verspringen en twee jaar later pakte ze ook nog een bronzen plak. Op de Spelen eindigde ze in 1992 als achtste en in 2000 op de vijfde plek.