Femke Broeders-Bol ligt er momenteel al een tijdje uit met een hardnekkige blessure. Daardoor heeft de topatlete tijd voor andere dingen. Maandag werd ze op een hele bijzondere manier in het zonnetje gezet. Broeders-Bol kreeg namelijk een uniek cadeau, waarmee ze toetreedt tot een select gezelschap.

Select gezelschap

De 26-jarige Broeders-Bol is namelijk toegetreden tot het selecte gezelschap van de beroemdheden met een eigen wassen beeld in museum Madame Tussauds in Amsterdam. De Amersfoortse was zelf aanwezig bij de onthulling van haar wassen evenbeeld in het centrum van de hoofdstad. Momenteel staan er in Amsterdam alleen wassen sportbeelden van Johan Cruijff, Jutta Leerdam, Virgil van Dijk, Rico Verhoeven, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Eerder kwam Madame Tussauds al met een teaser rond de onthulling van een nieuw wassen beeld. "Een wereldkampioen voegt zich bij Madame Tussauds! Een winnaar van meerdere gouden medailles 🥇 Kun je raden wie het is? De onthulling volgt binnenkort!", schreef het Amsterdamse museum enkele dagen geleden op sociale media. Dat blijkt nu dus om Broeders-Bol te gaan, al hadden veel fans dat al wel verwacht bij de omschrijving en de beelden. Daarop vielen namelijk de kenmerkende schoenen, nagels en haarstijl van de olympisch kampioene op de gemengde estafette te zien.

Bruiloft

En zo heeft de atlete uit Amersfoort dus opnieuw iets moois te vieren, ondanks haar blessure. Ze trouwde onlangs met de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders. Ook maakte ze al een succesvolle overstap naar de 800 meter. Ze liep in haar eerste wedstrijd over deze afstand meteen een Nederlands record.

Loopbaan

Dat uitgerekend Broeders-Bol een eigen wassen beeld krijgt, is niet gek. De renster vergaarde namelijk roem met wereldtitels op de 400 meter horden en twee bronzen medailles op de Olympische Spelen op dat onderdeel. Ze is olympisch kampioene op de 400 meter gemengde estafette en bovendien ook nog houdster van het wereldrecord op de 400 meter indoor.

Haar overstap naar de 800 meter bleef vooralsnog beperkt. Momenteel herstelt Broeders-Bol van een vervelende voetblessure. Daardoor moest ze de WK indoor in het Poolse Torun al overslaan. Ook bij de World Relay Championship begin mei in Botswana moet de snelle atlete verstek laten gaan.