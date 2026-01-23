Sydney McLaughlin-Levrone heeft op haar social media prachtig nieuws gedeeld. De Amerikaanse topatlete is in verwachting van haar eerste kind. Onder de post reageren collega's uit de sport vol liefde, waaronder ook oud-rivale Femke Bol.

McLaughlin-Levrone (26) is al lange tijd samen met haar man American football-speler Andre Levrone. In 2022 stapten de twee in het huwelijksbootje en nu vieren ze dus een nieuwe mijlpaal. In haar Instagram-post schrijft ze naast een aantal zonnige strandfoto's 'een minimens te hebben gemaakt met haar favoriete mens'.

"Oh wat hebben we voor jou gebeden en onze gebeden zijn gehoord!", vertelt de zwaargelovigeMcLaughlin-Levrone vol trots over haar zwangerschap. "Jij bent onze grootste zegening en je bent nu al zo geliefd. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten. Coole ouders komen eraan."

400 meter

Door haar zwangerschap zal McLaughlin-Levrone dit seizoen weinig te zien zijn op de atletiekbaan. De specialist op de 400 meter horden koos haar wedstrijden de laatste jaren sowieso al zeer zorgvuldig uit. McLaughlin-Levrone was lange tijd de enige atlete die Femke Bol kon verslaan. Zo pakte de Amerikaanse in 2020 en in 2024 goud op de Olympische Spelen op het onderdeel 400 meter horden. Vóór Bol, die het twee keer met brons moest doen.

Femke Bol

De afwezigheid van McLaughlin-Levrone zal voor Bol geen effect hebben op haar individuele optredens. De Nederlandse maakte vorig jaar bekend dat ze zich vanaf dit seizoen zal focussen op de 800 meter, een afstand die haar voormalig concurrente niet loopt op de grote wedstrijden. Op verschillende beelden liet Bol al zien dat ze in Zuid-Afrika vol in training is voor haar eerste seizoen op de 800 meter.

Bol reageerde net als een aantal collega's onder de post van McLaughlin-Levrone. De loopster reageerde: 'Gefeliciteerd', met veel hartjesogen. Ook de Nederlandse atleten Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters reageren met felicitaties onder de post van de Amerikaanse. Ook atlete Keely Hodgkinson en tennisster Coco Gauff laten van zich horen. Het is niet bekend wanneer McLaughlin-Levrone uitgerekend is van haar eerste kindje.