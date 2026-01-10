Lieke Klaver laat zien dat hard trainen en genieten prima samen kunnen gaan. Tijdens haar trainingskamp deelt de 27-jarige sprintster beelden uit een zonnige omgeving, waar trainen en ontspanning hand in hand gaan.

Bij de reeks foto’s op Instagram geeft Klaver zelf ook uitleg. "Laatste slide is hoe we het land hebben verlaten. Eerste slide is hoe we de zon vieren. Trainingskamp gaat goed hier:, schrijft ze bij haar bericht. Op de beelden is te zien hoe ze haar dagen op trainingskamp invult, met een mix van ontspanning en serieuze voorbereiding richting het nieuwe atletiekseizoen. De reeks eindigt met een beeld vanuit het vliegtuig, dat met zicht op Zuid-Afrika het land verlaat.

Lieke Klaver geniet van de zon in Zuid-Afrika

Op meerdere beelden is te zien hoe Klaver zichtbaar van de zon geniet, poserend met een modieuze zonnebril. Ze staat samen met teamgenoten op beeld en maakt een selfie met Isaya Klein Ikkink, die zijn lach niet kan onderdrukken. Ook is te zien hoe ze de pers te woord staat en ontbreekt vanzelfsprekend de atletiekbaan niet, waar ze lange uren maakt als onderdeel van haar voorbereiding.

In haar Instagram Stories kiest Klaver voor een luchtigere toon. Daar laat ze zien dat ook haar vriend Terrence Agard aanwezig is in Zuid-Afrika. Het koppel verschijnt samen op een selfie, terwijl teamgenote Myrte van der Schoot op de achtergrond juist zichtbaar probeert weg te duiken uit beeld. Bij de beelden schrijft Klaver met een knipoog: "Ooit krijg ik dit meisje normaal op de foto." Vervolgens deelt ze meerdere voorbeelden waarin haar teamgenote telkens wegduikt op de foto's.

Tot rust komen & start van nieuwe seizoen

Dat Klaver het samenzijn met mensen om haar heen belangrijk vindt, liet ze onlangs ook al zien rond de feestdagen. Tijdens Kerstmis bracht de sprintster tijd door met collega-atleten die inmiddels ook tot haar vriendenkring behoren. Zo dook ze op eerste kerstdag op bij een etentje met Danaïd Prinsen, waarbij het sportieve programma even plaatsmaakte voor ontspanning.

Ook haar ‘bestie’ Jochem Dobber mocht daarbij niet ontbreken. De twee vierden samen Kerstmis en sloten de dag af met een drankje. Het typeert Klaver, die na een succesvol sportjaar bewust momenten zoekt om op te laden. Met het oog op een nieuw seizoen, waarin onder meer het EK in Birmingham en het WK in Boedapest op het programma staan, combineert ze die ontspanning moeiteloos met de voorbereiding op nieuwe sportieve hoogtepunten.