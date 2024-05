'Mooiste sportvrouw van Nederland' Lieke Klaver net buiten de prijzen op eerste 400 meter van het jaar

Lieke Klaver werd eerder deze week verkozen tot mooiste sportvrouw van Nederland. Een paar dagen na die uitverkiezing deed ze voor het eerst mee aan een 400 meter op een buitenbaan. Daar viel de atlete net buiten de prijzen.

Klaver (25) schoot donderdagavond in Oslo uit de startblokken tijdens de Diamond League, maar moest de laatste meters toch wat toegeven op de snellere vrouwen. Ze snelde in haar eerste 400 meter outdoor van dit seizoen naar 50,62. Merileidy Paulino werd in 49,30 eerste, voor Natalia Naczmarek en Alexis Holmes. Klaver werd vierde en viel dus net buiten de prijzen.

Eerder deze week was ze wel de beste. Niet met een atletiekwedstrijd, maar tijdens een uitverkiezeing van FHM. Ze werd uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van Nederland. Bij die prijs hoorde een speciale fotoshoot, wat ze stiekem best spannend vond. "Normaal heb ik meer kleding aan en weet ik dat het allemaal safe is. Dit keer zochten we iets meer de randjes op, maar ik vind het wel leuk!"

Klaver volgde als winnares van de verkiezing para-atlete Fleur Jong op. Voor haar wonnen onder anderen schaatssters Jutta Leerdam, Joy Beune, Irene Schouten, Suzanne Schulting, voetbalsters Lieke Martens en Anouk Hoogendijk en wielrenster Puck Moonen.

Olympische Spelen met vriend

De 25-jarige Klaver is komende zomer te bewonderen op de Olympische Spelen. Ze hoopt op een succes op de 400 meter en is onderdeel van de estafette-ploeg met onder meer superster Femke Bol. Klaver heeft een relatie met collega-sprinter Terrence Agard. Ook hij komt in actie in Parijs. Volgende maand doen Klaver en Bol ook mee aan de EK in Rome. Klaver loopt daar ook de 400 meter, Bol gaat voor andere onderdelen.