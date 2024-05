Lieke Klaver uitgeroepen tot mooiste sportvrouw: 'Spannend, normaal heb ik meer kleding aan'

Lieke Klaver heeft de eer gekregen om uitgeroepen te worden tot mooiste sportvrouw van het jaar. Mannenblad FHM verkoos de 25-jarige atlete tot de mooiste sportster van Nederland in de jaarlijkse verkiezing.

Als winnares van de verkiezing komt Klaver in een bijzonder rijtje. Ze volgt in ieder geval Fleur Jong op. De para-atlete won in 2023 de verkiezing als mooiste sportvrouw van het jaar. Voor haar wonnen onder anderen schaatssters Jutta Leerdam, Joy Beune, Irene Schouten, Suzanne Schulting, voetbalsters Lieke Martens en Anouk Hoogendijk en wielrenster Puck Moonen.

'Ben niet zo van de beauty-contesten'

Klaver is vereerd dat ze de titel wint. "Normaal gesproken ben ik niet zo van de beauty-contesten, want ik vind dat mooi zijn niet alleen wordt bepaald door uiterlijk, maar ook door innerlijk. Ik vind het wel echt een hele grote eer om als Mooiste Sportvrouw van het Jaar verkozen te zijn. Ik vind het belangrijk dat vrouwen die gespierd zijn, ook mooi gevonden worden", zegt ze tegen FHM.

Relatie met collega-sprinter

Klaver heeft een relatie met collega-sprinter Terrence Agard. Zij en de 34-jarige atleet zijn al acht jaar samen. Komende zomer zijn ze allebei te zien op de Olympische Spelen. Ze hebben beide als specialiteit de 400 meter. Klaver is ook onderdeel van de estafette-ploeg met onder anderen Femke Bol, die in Parijs tot de favorieten van het goud behoren.

Pikante fotoshoot

Bij de verkiezing tot mooiste sportvrouw van het jaar hoort ook een pikante en classy fotoshoot bij FHM. De beelden daarvan zie je in de video hier onder. Hoe vond ze dat? "Ik vond het wel spannend om deze shoot te doen. Normaal heb ik meer kleding aan en weet ik dat het allemaal safe is. Dit keer zochten we iets meer de randjes op, maar ik vind het wel leuk! We hadden een goed team, dus dat gaf me een heel goed gevoel."