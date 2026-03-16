Voormalig topatlete Anouk Vetter is ten huwelijk gevraagd door haar vriend. De Nederlandse olympiër nam afgelopen jaar afscheid van de sport. 'Zonsondergang, sterren en een ja', schrijft Vetter bij een reeks veelzeggende foto's waarop te zien is hoe haar partner op het strand op één knie is gegaan.

In 2024 nam meerkampster Vetter nog deel aan de Olympische Spelen in Parijs, ruim een jaar later nam ze definitief afscheid van de sport. 'Het hoge woord is eruit: ik zet een punt achter mijn topsportcarrière. Ruim tien jaar heb ik met volle overgave gestreden op het hoogste niveau. Er waren dieptepunten, maar zóveel meer hoogtepunten', deelde ze afgelopen november op Instagram.

Sindsdien houdt de voormalig topatlete meer tijd over om in haar privéleven te steken. De afgelopen weken deelde de 33-jarige Vetter dan ook veel foto's van een reis door Nieuw-Zeeland op Instagram. Die reis heeft een bijzondere wending gekregen; haar partner is op het strand, ten tijde van de zonsondergang aldaar op één knie gegaan, waarna de Nederlandse olympiër zich heeft verloofd. 'Zonsondergang, sterren en een ja', schrijft ze bij foto's van het bijzondere moment.

Loopbaan

Vetter boekte haar persoonlijk grootste succes op de EK in 2016. Daar pakte ze in het Olympisch Stadion in Amsterdam goud. In 2021 pakte ze zilver op de Olympische Spelen op het onderdeel zevenkamp. "Dat is wel de meest unieke medaille voor mij", zei zij eerder in een verklaring. "Ik had nooit verwacht een olympische medaille in mijn kast te hebben. Zo goed vond ik mezelf niet."

Ze pakte uiteindelijk drie medailles op WK's op dat onderdeel: één keer zilver en tweemaal brons. Maar sinds 2022 werd Vetter geplaagd door blessureleed, dat haar vaak aan de kant hield. Uiteindelijk zette ze in het najaar van 2025 definitief een punt achter haar atletiekloopbaan.