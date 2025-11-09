Anouk Vetter heeft een flinke knoop doorgehakt. De Nederlandse olympiër zwaait op 32-jarige leeftijd af als topatlete. "Het is mooi geweest. Ik merk dat ik heel erg voldaan en tevreden ben en dat het vuurtje gewoon is gedoofd."

Meerkampster Vetter pakte in 2021 zilver op de Olympische Spelen op het onderdeel zevenkamp. "Dat is wel de meest unieke medaille voor mij", zegt zij in een verklaring. "Ik had nooit verwacht een olympische medaille in mijn kast te hebben. Zo goed vond ik mezelf niet."

Ze pakte uiteindelijk drie medailles op WK's op dat onderdeel: één keer zilver en tweemaal brons. Maar sinds 2022 gaat het Vetter door blessures niet goed meer af. "Dat is oké, want dat is topsport. Maar om met de blessures te kunnen blijven omgaan, moet je wel heel erg gedreven blijven. Dat vuurtje is er gewoon niet meer. En nu de tevredenheid er is, is het een prachtig moment om er een punt achter te zetten."

'Dat was een hele mooie'

Vetter boekte haar persoonlijk grootste succes op de EK in 2016. Daar pakte ze in Amsterdam goud. "In Amsterdam, mijn geboortestad, in het Olympisch Stadion... Dat was een hele mooie. Toen was ik echt talent-af en werd ik wereldtop."

Recente afmelding

Vetter sloeg een paar maanden geleden al de WK atletiek in Tokio over. Dat deed ze met pijn in het hart, zo schreef ze destijds. Dat was namelijk de locatie waar ze olympisch zilver pakte. 'Dit jaar heb ik niet de voorbereiding kunnen doen die nodig is om goed te presteren op de WK', meldde ze op Instagram.

'Om die reden zal ik niet van start gaan in Tokio. WK's zijn mijn favoriete toernooien en ik vind het jammer om die te missen. Tokio is fantastisch en ik heb geweldige herinneringen aan dit stadion. Ik wens de andere atleten heel veel succes.'