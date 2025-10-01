Topatlete Fleur Jong heeft op de WK para-atletiek opnieuw haar wereldtitel op de 100 meter geprolongeerd. De 29-jarige Nederlandse was in de finale in het Indiase New Delhi oppermachtig en verwees landgenote Marlene van Gansewinkel naar de tweede plek. Het scheelde weinig of het podium had volledig uit Nederlandse atletes bestaan.

De WK atletiek voor valide sporters zijn inmiddels alweer eventjes achter de rug, maar de wereldkampioenschappen para-atletiek zijn momenteel nog in volle gang. Vanuit Nederlands oogpunt werd er woensdag enorm uitgekeken naar de finale van de 100 meter in T64-klasse, want daarin waren liefst drie landgenotes te zien en zij hadden goede kansen op eremetaal.

Jong, die de afgelopen twee jaar de wereldtitel pakte en vorig jaar ook paralympisch kampioen werd, had in de finale concurrentie van Van Gansewinkel en Kiki Hendriks. Jong was echter de favoriete en dat kwam niet alleen door haar resultaten in het verleden. In de series had ze dinsdag namelijk veruit de snelste tijd neergezet en toen liep ze zelfs haar eigen kampioenschapsrecord uit de boeken met een tijd van 12,27. Van Gansewinkel zette toen met 12,85 de tweede tijd neer.

Jong oppermachtig in finale

In de finale waren de verhoudingen nagenoeg hetzelfde. Jong kwam net niet aan haar tijd van een dag eerder, maar met 12,29 verpulverde ze de concurrentie en dat was goed voor haar derde wereldtitel op rij. Van Gansewinkel eindigde met 12,86 op de tweede plek en de Canadese Marissa Papaconstantinou werd derde in 13,06. Hendriks viel net buiten het podium met een tijd van 13,21 en dat zal een teleurstelling zijn geweest, want een dag eerder had ze in de series nog onder de 13 seconden gelopen.

Jong was na de finish door het dolle heen en terecht, want het was in totaal alweer haar vijfde wereldtitel. Ze werd de afgelopen twee jaar namelijk ook wereldkampioene bij het verspringen. Op Instagram omschreef de organisatie Jong dan ook als 'een absolute icoon van de sport'.

Vierde gouden medaille voor Nederland

Voor Nederland betekende het de vierde wereldtitel van het toernooi. Joel de Jong (verspringen), Cheyenne Bouthoorn (kogelstoten) en Noelle Roorda (speerwerpen) wonnen eerder dit toernooi al goud. Het WK para-atletiek duurt nog tot en met zondag 5 oktober.

Daar kan mogelijk zeker nog een gouden plak bij gaan komen, want Jong komt later deze week nog in actie bij het verspingen. Op dat onderdeel werd ze niet alleen de laatste twee jaar wereldkampioene, maar ze was daar ook nog eens de beste bij de laatste twee Paralympische Spelen.