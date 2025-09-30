Femke Bol heeft een prijzenkast waar je u tegen zegt. Toch staat de Nederlandse topatlete voor een opmerkelijke carrièreswitch. Eentje waar ze zelf heel erg naar uitkijkt: "Ik hoop dat het veel harten gaat veroveren."

Vers uit Tokio, waar Bol drie medailles won op de WK atletiek, kondigt ze heuglijk nieuws aan. Vanaf november ligt haar eerste kinderboek in de winkel, genaamd Go Femke - Team TOFF gaat ervoor!. Dat gebeurt via uitgever Kluitman. Daartegenover zegt Bol: "Doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen zijn superbelangrijk en sport is een goede manier om dat te ontdekken. Met dit boek wil ik kinderen inspireren om kracht en plezier uit sporten te halen."

Opbrengst naar stichting van Yolanthe

Het kinderboek gaat over de tienjarige Femke die naar de andere kant van het land verhuist. Tijdens de zomervakantie moet ze met haar oudere broer Jeroen naar een sportkamp. Daar blijkt dat de fictieve Femke net als Bol talent heeft voor rennen. Het stripfiguur maakt al snel vrienden en maakt zich op voor het eindtoernooi.

"Ik hoop dat het veel harten gaat veroveren", zegt Bol over het boek. Die is voor 17,99 euro te koop online en bij de boekhandel. Een deel van de opbrengst daarvan gaat naar Free a Girl, de stichting van Yolanthe Cabau. De organisatie zet zich in tegen seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes, vooral in kansarme landen.

Succesvolle Femke Bol

Het is voor de stichting te hopen dat het boek net zo'n succes wordt als de afgelopen WK atletiek voor Bol. Daar reeg ze de medailles aaneen. Vanzelfsprekend was ze de beste op de 400 meter horden, haar favoriete onderdeel. Dat kwam ook omdat haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone voor een ander onderdeel koos. Verder was er dankzij Bol zilver (vrouwen) en brons (gemengd) bij de estafetteteams.

"We hebben heel hard gewerkt hiervoor en uiteindelijk was het een comfortabele overwinning", sprak Bol over haar gouden 400 meter horden. Bol werd voor de tweede keer op rij wereldkampioen. "Dit betekent de wereld voor mij", aldus Bol na afloop. "Ik wilde heel graag mijn titel verdedigen. Ik ben er trots op dat het is gelukt." Het leverde haar ook een nominatie op voor Europees atlete van het jaar.