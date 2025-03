Nederlandse atleet die verrassend Europees kampioen werd dendert door op WK: nieuwe stunt in de maak

De Nederlandse atleet Samuel Chapple zit in de vorm van zijn leven en hoopt dat op het WK indoor in China uit te bouwen. Op de 800 meter liep de 26-jarige Haagse atleet zijn eerste doelstelling binnen en is een nieuwe stunt in de maak.

Chapple heeft zijn eerste doel bereikt op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing. De Europees kampioen heeft de finale gehaald van de 800 meter. De 26-jarige Haagse atleet eindigde in zijn heat van de halve finales als tweede achter de Amerikaan Brandon Miller en bemachtigde met die klassering een ticket voor de finale op zondag. Een andere Amerikaan, Josh Hoey, wierp zich op als de grote favoriet voor de wereldtitel. Hij won zijn race in de halve finales na een zeer overtuigend optreden in een snelle 1.45,23.

Sterke eindsprint

Chapple verraste eerder deze maand met het goud op de EK indoor in Apeldoorn. Hij zint in Nanjing op een nieuwe stunt en lijkt nog altijd in de juiste vorm. Hij liet in de halve finales de snel gestarte Miller gaan en nestelde zich rustig in het achtervolgende groepje. Bij het ingaan van de laatste ronde was Chapple naar de tweede plaats opgeschoven en hij slaagde erin die positie te behouden dankzij een sterke eindsprint. Miller won in 1.46,48, Chapple noteerde 1.47,05.

Voor TeamNL zijn de ogen eens niet gericht op topatleten Lieke Klaver en Femke Bol. Zij slaan de WK indoor in China over om rust te nemen, ook mentaal. Klaver beleefde op de EK in Apeldoorn nog wel een persoonlijk hoogtepunt door de 400 meter te winnen, haar eerste individuele gouden medaille. Ook op de estafette was ze succesvol, mede dankzij Bol, die alleen de teamnummers liep. Daarna deden ze allebei een stapje terug en richten ze zich op de start van het outdoorseizoen over een paar weken.

Zilveren medaille Jessica Schilder

In China kwam vrijdagavond een eerste medaille voor Nederland binnen. Kogelstootser Jessica Schilder won zilver. "Deze medaille betekent absoluut alles voor me", zei de Nederlandse atlete tijdens een interview meteen nadat ze in het Chinese Nanjing met een afstand van meer dan twintig meter tweede was geworden. "Vorig jaar had ik er moeite mee, maar dit jaar lukte het met druk", aldus een opgeluchte Schilder.