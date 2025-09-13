De WK atletiek zijn begonnen te Tokio, Japan. Helaas voor Nick Smidt is hij niet present in het Aziatische land, terwijl de hordenloper eerder in 2025 nog Europees kampioen werd met Nederland op de 4x400 meter gemengde estafette.

Het was een groot piekmoment voor Smidt toen hij met Femke Bol, Eveline Saalberg en Tony van Diepen in Apeldoorn de titel opeiste. Een half jaar later ziet het er heel anders uit, want Smidt herstelt van een gescheurde achillespees.

En een revalidatietraject is geen pretje. Al snel wil een atleet te veel en ligt overbelasting op de loer. Terwijl het rustig aan doen natuurlijk ook vervelend aanvoelt voor hyperambitieuze mensen.

Regenboog

Smidt kan echter wijsheid en troost putten uit bijvoorbeeld het boeddhisme. Op Instagram schrijft hij: "In boeddhistische symobliek staat de regenboog voor verlichting en verandering. Er zijn lessen van bepaalde Tibetaanse boeddhisten waarin 'het regenbooglichaam' wordt beschreven als het wegvallen van lichamelijk lijden, want dat verandert in pure spirituele energie."

In de bijbehorende video vertelt hij meer: "Ik had een zware dag, ik voelde me niet goed. Ik voelde geen energie. Er werd tegen me gezegd dat ik gek ben en dat ik te veel doe. Dus ik deed het op mijn gemak en ging naar de sauna. Het universum zegende me toen met een dubbele regenboog. Wat er ook met je gebeurt, ook dat gaat weer over. Stuur dit naar een persoon die deze boodschap nodig heeft."

Blessure

Smidt moet zichzelf wel oppeppen, want hij heeft een zware periode gehad. Tegen RTV Drenthe zei hij: "De eerste dagen na mijn blessure, toen ik in een rolstoel eigenlijk opgesloten zat op mijn hotelkamer, heb ik het even heel zwaar gehad. Ik was boos op mijn eigen lichaam, dat het kapot ging op dát moment, in het Nederlands tenue. Dat ik geen punten heb kunnen halen voor mijn land. Daar was ik disgusted van."

Zijn blik is gericht op 2026. "Eind oktober moet ik kijken hoe ver ik kan rennen. Ik denk niet dat ik het indoorseizoen ga halen, die tijd zal ik gebruiken als opbouwfase voor het outdoorseizoen. Dan wil ik ergens in mei of juni volgend jaar weer aan de start staan."