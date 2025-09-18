Xavi Mo-Ajok had op de WK atletiek de stoute droom om bij zijn debuut de finale te halen, maar moest een flinke teleurstelling slikken. De Nederlandse topatleet strandde in de halve finale op de 200 meter.

Het onderdeel kent absolute toprenners als Noah Lyles, terwijl olympisch kampioen Letsile Tebogo in de heat van Mo-Ajok zat. De 23-jarige atleet uit Rotterdam liep in Tokio naar de zesde plaats in zijn serie van de halve finales in een tijd van 20,55. Die klassering betekende uitschakeling.

De Jamaicaan Bryan Levell won de serie in 19,78. De finale is op vrijdag. Mo-Ajok liep woensdag in de series harder. Toen klokte hij 20,35. Na afloop gaf de Nederlander aan dat hij in de halve finale zijn langzaamste tijd van het jaar liep. "Daar ben ik heel teleurgesteld over, dat is gek."

'Mag geen excuus zijn'

"Het is mijn eerste keer hier, maar dat mag geen excuus zijn", gaat Mo-Ajok verder. "De volgende keer moet het gewoon beter." Maar de WK is nog niet ten einde voor de debutant. Komende zaterdag doet hij waarschijnlijk mee aan series van de 4x100 meter estafette mannen. Eén dag later staat de eventuele finale op het programma.

Veel kans op Nederlands succes

Er staan komend weekend veel estafetteonderdelen op het programma. Zo heeft Lieke Klaver de wens om aan de 4x400 meter gemengde estafette én de 400 meter estafette vrouwen mee te doen. Dat zou een unieke prestatie zijn.

"Ik zou dat echt leuk vinden en willen proberen. Volgens mij heeft nog nooit iemand dat gedaan", zei de atlete na haar mislukte optreden in de halve finales van de 400 meter. Klaver kwam stevig tekort en wist zich niet voor de finale te plaatsen.

Baalmomentje voor Klaver

"Het ging effe niet vandaag", zei ze daar een aantal dagen terug over. "Het is heel raar om niet te pieken dit seizoen. Ik stagneer op tijden van 50,10 en 50,20 en dat kan niet. Daar heb ik niet 365 dagen van het jaar voor getraind." Klaver had zo gauw geen verklaring. "Ik voel aan alles dat ik heel scherp ben. Het vuurtje brandt, maar het komt er niet uit en ik weet niet waarom."