Lieke Klaver kende dinsdag een teleurstellende race in de halve finale van de 400 meter. De Nederlandse topatlete kon de knop direct omzetten: zij bereidt zich alweer voor op de slotdag van de WK atletiek. Daar gaat Klaver voor een unieke prestatie.

Klaver zint op het lopen van twee finales op de slotdag van de WK atletiek in Tokio. Ze wil graag komende zondag eerst de finale van de 4x400 meter estafette lopen en een half uur daarna de finale van de 4x100 meter. "Ik zou dat echt leuk vinden en willen proberen. Volgens mij heeft nog nooit iemand dat gedaan", zei de atlete na haar mislukte optreden in de halve finales van de 400 meter. Klaver kwam stevig tekort en wist zich niet voor de finale te plaatsen.

"Het ging effe niet vandaag", zei ze daarover. "Het is heel raar om niet te pieken dit seizoen. Ik stagneer op tijden van 50,10 en 50,20 en dat kan niet. Daar heb ik niet 365 dagen van het jaar voor getraind." Klaver had zo gauw geen verklaring. "Ik voel aan alles dat ik heel scherp ben. Het vuurtje brandt, maar het komt er niet uit en ik weet niet waarom."

Klaver slaat advies in de wind

De 27-jarige Klaver sprak na afloop van haar mislukte 400 meter met de NOS over de belasting van estafetteonderdelen. Bijna alle andere individuele sprinters doen niet mee aan de teamonderdelen. "Ik weet dat heel veel mensen nu thuis zeggen: ze moet nu eens voor zichzelf kiezen, blablabla. Maar met estafette kies ik voor mezelf, want ik vind het leuk en daar haal ik energie uit. Daarom hou ik het zo goed vol. Ik ga het ook niet veranderen."

Sydney McLaughlin-Levrone

Sydney McLaughlin-Levrone is een van de nieuwste concurrenten van Klaver op de 400 meter. Tot vorig jaar was de Amerikaanse nog dé grote tegenstander van Femke Bol op de 400 meter horden, maar McLaughlin-Levrone heeft de overstap gemaakt. Zij rende in haar halve finale op de 400 meter direct de zevende tijd ooit en de beste tijd van dit seizoen. Logischerwijs was dat ook haar snelste tijd ooit gerend.