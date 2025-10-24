Wat is nou precies gebeurd rond de Belgische topatlete Nafi Thiam? Het Vlaams Parlement gaat de zaak tot op de bodem uitzoeken. Daartoe wordt onder meer een Nederlandse ex-topsporter opgeroepen.

Meerkampster Thiam en atletiekbond Belgian Athletics lagen in aanloop naar de recente WK atletiek in Tokio enorm in de clinch met elkaar. De drievoudig olympisch kampioene weigerde om een gedragscode van de bond te tekenen. Zij vond dat die namelijk door de voorwaarden wel heel veel macht naar zich toe zou trekken.

Ze mocht ondanks de weigering toch afreizen naar de WK, maar tijdens het toernooi ontaardde de zaak in een groot schandaal.

Druk

De atletiekbond meende dat er geen druk was uitgoefend om atleten te laten tekenen. Dat bleek toch iets anders in elkaar te zitten, zo kwam naar boven via emails van de bond. Het Vlaams Parlement wil alle informatie op tafel krijgen en heeft daartoe twee hoorzittingen gepland, op 26 november en 10 december.

Diverse bestuurders uit de Belgische atletiekwereld moeten zich dan verantwoorden. Zoals topsportcoördinator Rutger Smith (Atletiek Vlaanderen) alsook vertegenwoordigers van het BOIC, Sport Vlaanderen en het management van Thiam.

Parlement

Het parlement heeft al eerder onderling gesproken over de affaire. Atletiek Vlaanderen ontvangt namelijk belastinggeld via subsidies van Sport Vlaanderen, wat de bestuurscultuur binnen de organisatie ook een politiek randje geeft.

Gwendolyn Rutten (van de partij Open Vld) beschuldigde Atletiek Vlaanderen van machtsmisbruik. Ze zei: "Die gedragscode is zo onwettig als maar kan zijn." Daarmee bedoelde ze onder meer op het commercieel exploiteren van het beeldrecht van atleten.

Een eerste en noodzakelijke stap, maar nog niet voldoende 👇🏽 Wordt ongetwijfeld nog vervolgd, want er is schoon schip nodig. Een sterk signaal zou ook zijn dat de huidige, onder dwang getekende code (contract) met onmidellijke ingang stopt zodat alle atleten weer vrij zijn en… — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) October 22, 2025

Rutger Smith

Voor de Nederlandse ex-atleet Rutger Smith is het de zoveelste affaire in korte tijd waarbij hij betroken is. De winnaar van diverse WK-medailles in discuswerpen en kogelstoten (beide brons in 2007) is sinds 2019 topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen.

Een van de uitgelekte mailtjes is door hem verstuurd. Daarin stelt hij dat de atletiekbond Thiam vanwege het niet onderteken van de code moet straffen door haar niet uit te vaardigen naar de WK atletiek. "We moeten een voorbeeld stellen", zo klonk het.