Para-atleet Joël de Jong kon op 31 augustus 2024 heel de wereld aan. De Nederlander pakte toen op indrukwekkende wijze een gouden medaille bij de Paralympische Spelen in Parijs. Maar De Jong krijgt over vier jaar in Los Angeles niet de tijd om zich te revancheren. Dat steekt bij de paralympisch kampioen.

Met een wereldrecord (7,39) was De Jong met afstand de beste in Parijs. Onlangs voegde hij er in New Dehli bij de WK para-atletiek gouden plak bij. Maar aan die wereldtitel zit een zure nasmaak. In juni kregen De Jong en zijn collega's - onder wie Noah Mbuyamba - slecht nieuws over hun geliefde onderdeel. Bij de Spelen in LA staat verspringen niet op het programma.

"Ik wil echt vechten voor herziening van dit besluit", zegt De Jong in een interview met De Telegraaf. "Het IPC (Internationaal Paralympisch Comité, red.) handelt in strijd met zijn eigen kernwaarden, zoals inclusiviteit. Uitsluiten hoort daar niet bij."

Para-atleten vol vraagtekens

De Jong klopte samen met collega's aan bij NOC*NSF. "Maar ook voor hen kwam het uit de lucht kwam vallen. Nooit is er ergens melding gemaakt dat dit onderdeel ter discussie stond", blikt De Jong terug. De para-atleet kreeg te horen dat er mannenonderdelen geschrapt moesten worden, om meer vrouwendisciplines toe te voegen. "Voor gelijkheid", weet de Nederlander.

De beleidsbepalers zijn uiteraard ook aanwezig bij de WK-atletiek in India. De Jong hoopt ze daar tegen het lijf te lopen, om een praatje te maken over de beladen beslissing. "Als zij het kunnen beargumenteren en het snijdt hout, dan moet je het accepteren. Zoals het nu gaat, kan dat niet." De Jong spreekt uit dat hij en zijn collega's gaan kijken wat er juridisch mogelijk is.

De Jong leeft mee met landgenoot

De Jong won in Parijs goud met een Nederlander naast hem op het podium. Noah Mbuyamba, de broer van FC Volendam-verdediger Xavier, won brons. "Het verspringen is zijn hoofdonderdeel, in Parijs won hij brons. Hij heeft jarenlang zoveel geïnvesteerd in zijn passie en dan wordt zoiets ineens weggevaagd. Dat is heel ingrijpend", aldus De Jong, die zelf nog de 100 meter sprint loopt.