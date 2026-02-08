Liemarvin Bonevacia is bij de indoorwedstrijden in het Franse Metz uitgevallen op de 400 meter. Hij werd gehinderd door een cameraman, die veel te dicht op de binnenbaan stond. Het ritme van de 36-jarige Bonevacia werd zodanig verstoord dat hij de race niet heeft afgemaakt.

"Protest indienen heeft niet zoveel zin, maar het is zonde. Ik liep sterk en agressief. Ik had hier zeker in de 46 seconden kunnen lopen", vertelde Bonevacia na afloop. Bonevacia wil deze winter pieken op de WK indoor in het Poolse Toruń (20 tot en met 22 maart). Daarvoor moet hij zich nog wel plaatsen: de kwalificatielimiet staat op 45,80.

In de #400m serie van Liemarvin Bonevacia in #Metz komen drie man na 200m bijeen waarbij Liemarvin de cameraman aan de binnenkant lijkt te raken. Hoe kan die man daar staan❓️

Isaya Klein Ikkink komt in zijn serie #400m kort in aanraking met afsnijdende (?) Molnar, 46.16. pic.twitter.com/P3sQQoTmT7 — TopatletiekLive (@TopatletiekLive) February 8, 2026

Op het filmpje is duidelijk te zien hoe Bonevacia goed in zijn ritme zit en kort na de start van de tweede ronde gehinderd wordt door een cameraman aan de binnenkant van de baan. Bonevacia won op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio zilver met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Femke Bol

Femke Bol maakte later op de zondag in Metz haar debuut op de 800 meter. Na het afgelopen seizoen nam ze afscheid van haar geliefde onderdeel: de 400 meter horden. Haar nieuwe avontuur begon op een vertrouwde plek. "De afgelopen jaren ben ik mijn seizoen hier altijd begonnen. Ik hou van deze wedstrijd; er hangt een fantastische sfeer en Metz is voor mij gemakkelijk met de auto te bereiken", zegt ze

Bol voelde zich duidelijk thuis in Metz, want ze beleefde een droomdebuut. De topatlete liep bij haar eerste race over 800 meter namelijk direct het Nederlandse indoorrecord uit de boeken.