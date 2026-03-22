Samuel Chapple is er niet in geslaagd om voor nieuw Nederlands atletieksucces te zorgen. De Nederlander kwam in de buurt van de medailles in de finale van de 1500 meter, maar moest te veel goed maken in de laatste rondes. Een plak ging dus in rook op.

Chapple werd vorig jaar in Apeldoorn indoorkampioen op de 800 meter en was dus ook een van de kanshebbers voor een medaille op de 1500 meter op de WK. De Nederlander begon de race in de achterste regionen terwijl de Spanjaard Garcia heel veel tempo maakte.

Chapple rukte nog aardig op in de laatste rondes, maar het was nét niet genoeg voor een medaille. Op het laatste rechte stuk achterhaalde hij wat concurrenten, maar kwam hij net een paar tienden van een seconden te kort voor het brons. Dat ging naar de Australiër Spencer. Ver daarvoor was Garcia al over de meet gekomen, vlak voor Nader uit Portugal. Chapple eindigde als vijfde, met precies dezelfde tijd als de nummer vier.

Nederland won zaterdag de eerste medaille. Toen was het Lieke Klaver die het brons pakte op de 400 meter. Zij werd in de nieuwe opzet tweede in haar race, maar zag in de race daarna nog iemand sneller rennen dan zij. Op de 400 meter worden de finalisten verdeeld over twee finales, een beslissing die op veel kritiek kan rekenen in de atletiekwereld.

Op zondag zijn er nog meer medaillekansen voor Nederland. Sofie Dokter maakt kans op goud bij de vijfkamp, daarnaast zijn er onder meer nog estafetteonderdelen.