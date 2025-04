Nederlandse topatlete grijpt 'unieke kans' bij splinternieuw toernooi: 'Wilde dit graag meemaken'

De Jamaicaanse hoofdstad Kingston, waar atletiek enorm leeft, was dit weekend het decor voor de allereerste Grand Slam Track, een splinternieuw toernooi waar alle deelnemers een flinke zak geld kunnen verdienen.

De viervoudig olympisch kampioen Michael Johnson (57) is het meesterbrein achter het toernooi. Hij wist tientallen miljoenen binnen te halen om vooral topatleten uit de VS aan te trekken. Onder het motto 'Only the fastest' wil Johnson het evenement vier keer per jaar laten plaatsvinden, met flinke prijzengelden in het vooruitzicht.

Cathelijn Peeters

Op het nieuwe toernooi was één Nederlandse atleet aanwezig: Cathelijn Peeters. Zij kwam als enige Nederlander in actie en opende veel eerder dan gepland haar buitenseizoen. "Het prijzengeld was hier zeker een groot onderwerp", zo bevestigt de Brabantse aan de NOS. "Het was een unieke kans. Atletiek is hier heel groot en populair. Dat merk je aan alles, zeker in het stadion", aldus de 26-jarige atleet. "Maar er is nooit een grote internationale wedstrijd in Jamaica. Daarom wilde ik dit graag meemaken."

Peeters deed mee als een van de uitdagers in de ‘long hurdles’-groep, waar acht atletes het tegen elkaar opnamen op zowel de 400 meter als de 400 meter horden. Ze werd op beide afstanden vijfde. De grote winnares was, niet geheel verrassend, Sydney McLaughlin-Levrone, een van de grootste namen in de Amerikaanse en internationale atletiek. Ze verdiende een flinke premie van 100.000 dollar, wat omgerekend ruim 91.000 euro is.

Niet met lege handen naar huis

Bij de Grand Slam Track gaat niemand met lege handen naar huis. Zelfs de laatste in elke groep krijgt nog altijd 10.000 dollar aan prijzengeld. Ter vergelijking: op een WK atletiek levert alleen een plek op het podium prijzengeld op. In de Diamond League krijg je 10.000 dollar voor een overwinning op een onderdeel, al zijn er dit seizoen af en toe wedstrijden waar het prijzengeld kan verdubbelen.

Belangrijk voor de sport

Meerdere atleten hebben dit weekend in Kingston benadrukt hoe belangrijk premies zijn voor de sport. Zo ook Peeters: "Mensen overschatten weleens hoeveel een atleet kan verdienen, ook qua prijzengeld. Misschien dat de top twintig of dertig in de hele atletiek goed verdient. Daaronder is het echt niet altijd makkelijk", zo vertelt ze. "Op mijn beste individuele onderdeel, de 400 meter horden, zijn het misschien alleen de beste twee van de wereld die veel verdienen.

Zo werkt de Grand Slam Track:

De Grand Slam Track bestaat dit jaar uit vier edities: na de eerste wedstrijd in Kingston volgen in mei en juni nog wedstrijden in de Amerikaanse steden Miami, Philadelphia en Los Angeles. Het deelnemersveld is opgedeeld in twaalf groepen van elk acht atleten. Elke groep neemt het binnen één weekend op in twee onderdelen, zoals de 800 en 1500 meter of de 100 en 200 meter. Daardoor komen atleten met verschillende specialisaties rechtstreeks tegenover elkaar te staan.

De tijden zijn daarbij niet doorslaggevend. Via een puntensysteem wordt bepaald wie na beide afstanden als winnaar uit de bus komt. In elke groep zijn vier ‘racers’ (vaste, gecontracteerde atleten) en worden vier ‘challengers’ (uitdagers) per editie uitgenodigd. Technische onderdelen zoals kogelstoten, hoogspringen of verspringen maken geen deel uit van het programma.