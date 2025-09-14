Jorinde van Klinken schreef zondag geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw op het podium te komen bij het discuswerpen op de WK atletiek. Toch is de topatlete niet geheel tevreden na haar zilveren plak.

Van Klinken vond het zelf ook wat raar om te zeggen, maar het kostte haar "energie" om blij te zijn met haar zilveren medaille bij het discuswerpen op de WK in Tokio. Dat zei de 25-jarige atlete uit Assen na afloop van de finale in de catacomben van het Japan National Stadium. "Zilver is natuurlijk megamooi en het zegt ook veel dat een Nederlandse vrouw dit nog nooit heeft gehaald op een WK, maar voor mijn gevoel zat er nog meer in."

Van Klinken nam wel uitgebreid de tijd om haar medaille te vieren. Ze liep een ereronde met de Nederlandse vlag en omhelsde haar coach en vader. "Dit is wel het mooiste moment van het jaar. Ik vind het fantastisch dat iedereen in zijn beste vorm is en het dan uit te vechten met elkaar is het mooie van de atletiek. Hier staan, lekker werpen en proberen er alles uit te halen is voor mij het grote geluk. Misschien ook dat ik daarom niet door het dolle heen ben."

'Dat bevestigt mijn gevoel'

Van Klinken kwam al in haar eerste beurt tot haar verste afstand van 67,50. "Mijn eerste worp is bijna nooit mijn beste en dat bevestigt mijn gevoel dat ik veel verder had kunnen werpen. Maar ik heb wel eindelijk de medaille die ik vaker heb aangekondigd. Eindelijk zien jullie dat ik niet gek ben", vertelde ze de aanwezige journalisten. Van Klinken werd op de vorige twee WK's vierde.

'Ze raakte toch wel onzeker'

Vooraf zei Van Klinken dat een eerste verre worp mogelijk de Amerikaanse topfavoriete Valarie Allman van haar stuk zou brengen. Dat gebeurde niet. De Amerikaanse veroverde de wereldtitel met een afstand van 69,48. "Ik wist wel dat die 67 meter niet genoeg was, maar ze raakte toch wel een beetje onzeker, merkte ik. Toch kwam haar beste worp er later nog wel uit en bij mij niet. Ook in mijn laatste poging niet, hoewel ik op dat moment in de ring stond met maar één gedachte: dit wordt de worp van mijn leven."