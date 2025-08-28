Jessica Schilder is nog niet bekomen van de knotsgekke ontknoping bij de Diamond League Finals in Zürich. Daar pakte de Nederlandse kogelstootster de eerste plek na een 'bizarre rollercoaster'.

Woensdagavond leek Schilder op weg naar een tweede plek in Zürich. De Nederlandse stootte 20,26 meter, zo'n twintig centimeter onder haar PR. Sarah Mitton uit Canada kwam tot liefst 20,67 meter en stak na afloop vol trots de winnende bokaal en bloemen de lucht in. Maar haar worp werd ongeldig verklaard, waardoor Schilder er met de eindzege vandoor ging.

Mittons voet belandde bij haar verste poging buiten de ring en dus was de stoot ongeldig. Schilder schoof twee uur na de wedstrijd door naar de hoogste trede van het podium. Ook de Amerikaanse Chase Jackson kom, terwijl Mitton genoegen moest nemen met een derde plek.

'Dit is echt bizar'

In gesprek met De Telegraaf blikt Schilder terug op de krankzinnige avond. "Het was een rollercoaster, ik ben nog steeds aan het shaken. Dit is echt bizar", verzekerde ze. "Deze had ik nog niet en hier kon ik alleen maar van dromen. Ik ben hier zo vreselijk blij mee", aldus Schilder, die haarzelf ging trakteren op een ijsje met Zwitserse chocola.

Dat kan er handig vanaf na haar eindzege in Zürich. In plaats van ongeveer 10.000 euro pakte Schilder ineens zo'n 25.000 euro. Eerder dit jaar won ze de meetings in het Chinese Xiamen en Monaco.

Ogen op de WK gericht

Het levert Schilder veel vertrouwen op voor de WK atletiek in Tokio. Eerder dit jaar werd ze ook al Europees kampioene indoor in Apeldoorn. Op de WK indoor in Nanjing won ze zilver. Schilder moet op de wereldkampioenschappen wel geduld hebben, ze komt pas op de voorlaatste dag in actie. De WK vinden plaats van zaterdag 13 september tot en met zondag 21 september.