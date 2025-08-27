Atlete Jessica Schilder heeft op bizarre wijze de eindzege in de Diamond League gepakt bij het kogelstoten. De Nederlandse eindigde in de grote finale als tweede, maar kreeg enkele uren later te horen dat de winnende stoot van de nummer 1 Sarah Mitton toch ongeldig was. Schilder schuift daardoor op naar de eerste plek en krijgt een gigantisch bedrag aan prijzengeld.

De grote finale van de Diamond League wordt woensdag en donderdag gehouden. De meeste onderdelen zijn pas op de tweede dag, maar Schilder moest op woensdag al in actie komen. Zij hoort al jaren bij de wereldtop in het kogelstoten. Ze pakte in 2022 al brons op het WK en werd ook tweemaal Europees kampioene op het onderdeel. De Nederlandse had dit seizoen al driemaal de zege gepakt bij een Diamond League-wedstrijd, maar de eindzege in die competitie leek er net niet in te zitten.

De 26-jarige Nederlandse zette als enige van de zeven finalisten in totaal zes geldige pogingen neer, maar ze haar beste was niet het verste. Schilder stootte in haar vierde poging naar 20,26 meter. Mitton kwam in haar tweede stoot tot maar liefst 20,67 meter en iedereen was in de overtuiging dat het haar de zege had opgeleverd. De Canadese, die vorig jaar ook al de eindzege pakte, kreeg na afloop zelfs al de trofee in handen gedrukt.

Enkele uren na de wedstrijd bleek echter dat Mitton bij haar winnende stoot buiten de ring was gekomen voordat de kogel de grond raakte. Dat is niet toegestaan en dus werd die afstand geschrapt. Daardoor was haar laatste poging van 19,99 meter ineens haar beste van de wedstrijd en dat leverde Mitton slechts de derde plek op. De Amerikaanse Chase Jackson, die in 2022 en 2023 wereldkampioene werd, eindigde als tweede met 20,08 meter.

Prijzengeld Schilder

De ongeldig verklaarde poging van Mitton zorgt er niet alleen voor dat Schilder één van de mooiste zeges uit haar loopbaan boekte, maar ze gaat er ook op financieel vlak flink op vooruit. De tweede plek had haar 12.000 dollar (zo'n 10.000 euro) opgeleverd, maar als winnares krijgt ze maar liefst 30.000 dollar (ongeveer 25.000 euro). Mitton dacht recht op dat bedrag te hebben, maar moet het nu doen met 7.000 dollar (6.000 euro).

Menno Vloon

In Zürich kwam ook Menno Vloon in actie. Hij deed mee aan het polsstokhoogspringen. De Nederlander sprong in zijn eerste poging direct over 5,50 meter en deed dat ook op 5,65 meter, maar daarna ging het fout. Hij kwam tot drie keer toe niet over 5,80 meter heen en eindigde daardoor op een gedeelde vierde plaats. Dat levert hem ongeveer 3400 euro op. Topfavoriet Armand Duplantis maakte zijn status waar en pakte de zege door over 6,00 meter te springen. Hij bleef daarmee wel ver verwijderd van zijn wereldrecord van 6,29 meter.