Een enorme teleurstelling voor Marije van Hunenstijn. Zij is op de WK atletiek in Tokio uitgeschakeld in de series van de 200 meter. Toch hoeft Van Hunenstijn nog niet naar huis: de Nederlandse topatlete maakt nog goede kans op een medaille.

De 30-jarige sprintster uit Apeldoorn eindigde in de zesde en laatste serie als zesde in een tijd van 23,13, ruim boven haar persoonlijk record van 22,86. Dat was niet goed genoeg voor een plek in de halve finales op donderdag.

Van Hunenstijn gaat al een tijdje mee in de sprintwereld en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke loopster in de estafetteploeg op de 4x100 meter. Ze was er op de EK van 2016 in Amsterdam al bij, toen ze in de series mocht opdraven als vervangster van Dafne Schippers.

Kans op medaille

Van Hunenstijn komt later in Tokio ongetwijfeld in actie op de 4x100 meter. Samen met Nadine Visser, Lieke Klaver en Minke Bisschops liep ze in juni op de EK atletiek voor landenteams in Madrid een Nederlands record van 42,02. Het viertal snoepte twee honderdsten af van het oude record, waarmee de estafetteploeg met Schippers in haar midden in 2016 Europees goud won op de 4x100 meter.

Lieke Klaver

Ondertussen maakt Klaver zich op voor een unieke prestatie. Zij wil die dag namelijk aan nóg een estafetteonderdeel meedoen. Ze wil graag komende zondag eerst de finale van de 4x400 meter estafette lopen en een half uur daarna de finale van de 4x100 meter. "Ik zou dat echt leuk vinden en willen proberen. Volgens mij heeft nog nooit iemand dat gedaan", zei de atlete na haar mislukte optreden in de halve finales van de 400 meter. Klaver kwam stevig tekort en wist zich niet voor de finale te plaatsen.

"Het ging effe niet vandaag", zei ze daarover. "Het is heel raar om niet te pieken dit seizoen. Ik stagneer op tijden van 50,10 en 50,20 en dat kan niet. Daar heb ik niet 365 dagen van het jaar voor getraind." Klaver had zo gauw geen verklaring. "Ik voel aan alles dat ik heel scherp ben. Het vuurtje brandt, maar het komt er niet uit en ik weet niet waarom."