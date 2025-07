Met veel bombarie werd dit jaar de Grand Slam Track League in het leven geroepen door voormalig topsprinter Michael Johnson, de man van ex-toptennisster Serena Williams. Maar wat blijkt nu: de gouden bergen die beloofd werden aan de topatleten, blijken weinig meer waar dan een hoopje troep. Twee Nederlandse deelnemers wachten nog altijd op hun prijzengeld.

Veel Europese atleten keken de kat nog even uit de boom toen de vier evenementen werden aangekondigd. Zo liepen wereldtoppers als Femke Bol en Lieke Klaver de glamoureuze events in Amerika niet. Maar Cathelijn Peeters en Samuel Chapple wel. Een dure trip in een overvol WK-seizoen werd geboekt naar Kingston en Philadelphia. Er werd gepresteerd, maar het beloofde geld bleef uit. En dat terwijl de prijzenpot hoger was dan waar dan ook: 12,6 miljoen dollar.

20.000 en 12.500 euro

Johnson en de rest van de organisatie merken nu dat de Grand Slam Track League tegenvalt. Bezoekers blijven weg, investeerders haken af en dat zorgt voor een hoop problemen. Een van de vier evenementen werd zelfs al geannuleerd. Wat nu voor Chapple en Peeters? Allebei wachten ze nog op hun beloofde geld. Voor Peeters is dat 20.000 euro, voor Chapple iets minder. "Ik zit nog op mijn prijzen- en startgeld te wachten", zegt 800-meterloper Samuel Chapple tegen De Telegraaf. "Het laatste wat ik hoorde was dat het er aan het einde van het jaar wordt betaald."

'Ik krijg hopelijk nog mijn geld'

"Ik loop niet graag te koop met wat ik precies verdien, maar het prijzengeld is publiekelijk bekendgemaakt. Ik was zevende overall, dus ik krijg - hopelijk - nog 12.500 dollar. Ik zou het heel jammer vinden als het nooit uitbetaald wordt, maar ik probeer me er niet te druk om te maken, want ik kan mijn energie beter in andere dingen stoppen. Bovendien vond ik het - hoe dan ook - een hele vette ervaring. Het was een mooi evenement met het sterkste veld waarin ik ooit heb gelopen."

'Afwachten'

Bol deed dus niet mee aan één van de luchtkastelen, maar haar manager Caroline Feith ziet het bij meer atleten misgaan momenteel. Alle betrokken managers maken zich zorgen en weten niet wat er gaat gebeuren. Voorlopig kunnen we niet veel anders doen dan rustig afwachten. Johnson is er van overtuigd dat het allemaal goed gaat komen, ook in 2026. Maar die overtuiging heeft lang niet iedereen."