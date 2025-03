Teleurstelling op WK atletiek: Nederlandse stuntatleet komt nipt te kort voor medaille in China

Samuel Chapple heeft zijn EK-titel geen vervolg kunnen geven op het WK atletiek in China. De Nederlandse loper werd vierde tijdens de finale van de 800 meter en viel daardoor buiten de medailles.

Chapple wist zich zaterdagnacht al te plaatsen voor de eindstrijd in Chanjing door een sterke halve finale. De atleet uit Den Haag kwam in de halve finales als tweede over de streep met een tijd van 1.47,05. De Amerikaan Brandon Miller was de enige die sneller was dan Chapple in zijn heat. Hij liep een tijd van 1.46,84.

Tegenover de NOS gaf Chapple aan tevreden te zijn over zijn race. "Gisteren ben ik puur op efficiëntie doorgegaan naar de halve finales, vandaag moest ik wel echt aanzetten. De vorm is goed, onveranderd. De finale halen is geen gegeven op de 800 meter indoor." Chapple werd tijdens het EK indoor in Apeldoorn nog verrassend Europees kampioen, maar

WK indoor

Tijdens de finale van het WK indoor kwam Chapple net te kort voor een medaille. Hij zat bij een groepje van vier lopers die de medailles gingen verdelen op de streep, maar de Hagenaar viel buiten de boot. Josh Hoey pakte het goud, maar het verschil met de nummer twee was heel nipt. Eliott Crestan was slechts vier tienden langzamer dan de Amerikaan die het goud pakte. De nummer drie werd Elvin Josué Canales. Hij was net iets sneller dan Chapple en daarom kwam hij met beide handen in de lucht over de finish.